чОрный пояс вокалиста TOOL

Вокалист TOOL, A PERFECT CIRCLE и PUSCIFER Maynard James Keenan получил черный пояс по джиу-джитсу.
«Поздравляю моего друга, партнера по тренировкам и иногда заклятого врага @iamthebriefcase с тем, что сегодня он получил свой черный пояс», — написал в его товарищ и обладатель черного пояса по джиу-джитсу Ty Gay. «Это было замечательное соревнование с участием множества поистине удивительных людей. Сегодня джиу-джитсу стало еще немного лучше!»
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Мало того что погремуха у товарища Ты Гей, так ещё и написал В ЕГО. Чем написал, как написал, где написал. А может быть напИсал.