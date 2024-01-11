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Tool

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чОрный пояс вокалиста TOOL



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Вокалист TOOL, A PERFECT CIRCLE и PUSCIFER Maynard James Keenan получил черный пояс по джиу-джитсу.

«Поздравляю моего друга, партнера по тренировкам и иногда заклятого врага @iamthebriefcase с тем, что сегодня он получил свой черный пояс», — написал в его товарищ и обладатель черного пояса по джиу-джитсу Ty Gay. «Это было замечательное соревнование с участием множества поистине удивительных людей. Сегодня джиу-джитсу стало еще немного лучше!»




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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11 янв 2024
Corpsegrinder04
Написал "в" его товарищ и обладатель черного пояса по джиу-джитсу Ty Gay
Мало того что погремуха у товарища Ты Гей, так ещё и написал В ЕГО. Чем написал, как написал, где написал. А может быть напИсал.
  Dislike!1
11 янв 2024
M
Mike Barlow
Все бражежисты должны быть забиты в стойке до отключки. Мерзейшая борьба, которая пролезла наверх за счёт дыры в правилах ММА.
11 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Mike Barlow, ну так суть ММА изначально и была в состязании представителей разных БИ, разных спортивных дисциплин, разве могло быть по-другому? Тогда и смотреть это было интересно - почти сбылась детская мечта а-ля "а представь, если бы в ринге был Мухаммед Али и Чак Норрис?" А сейчас, когда каждый выходящий в клетку нахватал от всех БИ по чуть-чуть, всё стало скучным, уже в году 15-м перестал смотреть.

просмотров: 648

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