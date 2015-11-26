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*Участники IMMORTAL сражаются за имя 68
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 49
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 41
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 40
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 25
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Tool

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16 авг 2020 : 		 TOOL получили золото

22 май 2020 : 		 Вокалист TOOL: «Впереди много перемен»

19 май 2020 : 		 Ранняя версия песни TOOL

5 май 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TOOL

19 мар 2020 : 		 TOOL отменили североамериканский тур

6 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт TOOL, был заражен коронавирусом

27 янв 2020 : 		 TOOL получили Грэмми

16 янв 2020 : 		 Альбом TOOL — самый продаваемый рок-диск 2019 года

15 дек 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TOOL

28 ноя 2019 : 		 Расширенная версия альбома TOOL выйдет зимой

2 ноя 2019 : 		 Колыбельные от TOOL

15 окт 2019 : 		 Песня TOOL стала первой

19 сен 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «Да у нас полно материала»

11 сен 2019 : 		 Фронтмен TOOL MAYNARD JAMES KEENAN о Джастине Бибере: «Наверное, он хороший парень»

11 сен 2019 : 		 Новый альбом TOOL первый!

19 авг 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «JUSTIN BIEBER — наш фанат? Без проблем»

14 авг 2019 : 		 Трек-лист нового альбома TOOL

13 авг 2019 : 		 TOOL попали в чарты

7 авг 2019 : 		 Новая песня TOOL

6 авг 2019 : 		 Обложка нового альбома TOOL

1 авг 2019 : 		 Фронтмен TOOL объяснил, что вызвало задержку выпуска альбома

30 июл 2019 : 		 TOOL официально объявили название нового альбома

23 июл 2019 : 		 Отрывок из нового альбома TOOL

6 июн 2019 : 		 TOOL исполнили 2 новых песни

8 май 2019 : 		 TOOL определились с датой

6 май 2019 : 		 TOOL исполнили две новых песни
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|||| сегодня

TOOL получили золото



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Последняя студийная работа TOOL под названием "Fear Inoculum" получила в США золотой статус за 500 000 проданных эквивалентных копий.

TOOL



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