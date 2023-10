9 окт 2023



Видео полного выступления TOOL



Видео полного выступления TOOL, состоявшегося в рамках Aftershock Festival 2023, доступно для просмотра ниже:



"Jambi"

"The Pot"

"Fear Inoculum"

"Pushit"

"Rosetta Stoned"

"Forty Six & 2"

"Pneuma"

"The Grudge"

"Invincible"

"Stinkfist"

"Swamp Song"

"Ænema"







