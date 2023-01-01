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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 79
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 29
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*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
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Tool

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9 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

6 сен 2023 : 		 Вокалист TOOL о Power Trip

31 авг 2023 : 		 Винодел из TOOL приглашает на дегустацию

23 май 2023 : 		 Вокалист TOOL прикинулся драг-квин

26 янв 2023 : 		 С барабанщика TOOL сняли обвинения

9 дек 2022 : 		 Барабанщик TOOL предстанет перед судом зимой

20 июл 2022 : 		 Новый трек от басиста TOOL

28 июн 2022 : 		 Винил TOOL выйдет летом

11 июн 2022 : 		 Вокалист TOOL четыре раза цеплял COVID-19

18 мар 2022 : 		 Новое видео TOOL

15 мар 2022 : 		 TOOL не будут ждать 13 лет, чтобы выпустить альбом

10 мар 2022 : 		 TOOL исполнили "Undertow"

1 мар 2022 : 		 Обновленный вариант от TOOL

1 мар 2022 : 		 Винил TOOL выйдет весной

26 фев 2022 : 		 Вокалист TOOL — о неудовлетворённости своими выступлениями

23 фев 2022 : 		 TOOL отметят юбилей дебюта

21 янв 2022 : 		 TOOL впервые сыграли "Culling Voices"

12 янв 2022 : 		 TOOL отыграли первый за два года концерт

11 янв 2022 : 		 METALLICA и TOOL использовали собак для поиска заражённых коронавирусом

10 янв 2022 : 		 TOOL репетируют

16 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL должен явиться в суд в январе

14 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL подрался в аэропорту

23 апр 2021 : 		 Награды TOOL

6 фев 2021 : 		 Вокалист TOOL словил COVID-19. Опять

9 ноя 2020 : 		 У гитариста TOOL украли гитару. Ну почти его.

14 окт 2020 : 		 Вокалист TOOL борется с последствиями COVID-19
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|||| 9 окт 2023

Видео полного выступления TOOL



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Видео полного выступления TOOL, состоявшегося в рамках Aftershock Festival 2023, доступно для просмотра ниже:

"Jambi"
"The Pot"
"Fear Inoculum"
"Pushit"
"Rosetta Stoned"
"Forty Six & 2"
"Pneuma"
"The Grudge"
"Invincible"
"Stinkfist"
"Swamp Song"
"Ænema"

TOOL Live At Aftershock Festival 2023; Fan-Filmed Video Of Entire Show Streaming




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