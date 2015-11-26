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Барабанщик TOOL должен явиться в суд в январе



Барабанщик TOOL Danny Carey должен явиться в суд 12 января в связи с арестом за предполагаемое нападение в аэропорту Канзас-Сити. По сообщениям, ему может грозить штраф до 13 900 долларов.



Источники в правоохранительных органах утверждают, что 12 декабря Carey якобы напал на сотрудника службы безопасности аэропорта. В полицейском отчёте говорится, что Carey якобы «намеренно вызвал незаконный, оскорбительный контакт с [работником], неоднократно накричав на заявителя "ты грёбаный п***р" и несколько раз ударил заявителя в грудь».







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