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Tool

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16 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL должен явиться в суд в январе

14 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL подрался в аэропорту

23 апр 2021 : 		 Награды TOOL

6 фев 2021 : 		 Вокалист TOOL словил COVID-19. Опять

9 ноя 2020 : 		 У гитариста TOOL украли гитару. Ну почти его.

14 окт 2020 : 		 Вокалист TOOL борется с последствиями COVID-19

16 авг 2020 : 		 TOOL получили золото

22 май 2020 : 		 Вокалист TOOL: «Впереди много перемен»

19 май 2020 : 		 Ранняя версия песни TOOL

5 май 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TOOL

19 мар 2020 : 		 TOOL отменили североамериканский тур

6 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт TOOL, был заражен коронавирусом

27 янв 2020 : 		 TOOL получили Грэмми

16 янв 2020 : 		 Альбом TOOL — самый продаваемый рок-диск 2019 года

15 дек 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TOOL

28 ноя 2019 : 		 Расширенная версия альбома TOOL выйдет зимой

2 ноя 2019 : 		 Колыбельные от TOOL

15 окт 2019 : 		 Песня TOOL стала первой

19 сен 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «Да у нас полно материала»

11 сен 2019 : 		 Фронтмен TOOL MAYNARD JAMES KEENAN о Джастине Бибере: «Наверное, он хороший парень»

11 сен 2019 : 		 Новый альбом TOOL первый!

19 авг 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «JUSTIN BIEBER — наш фанат? Без проблем»

14 авг 2019 : 		 Трек-лист нового альбома TOOL

13 авг 2019 : 		 TOOL попали в чарты

7 авг 2019 : 		 Новая песня TOOL

6 авг 2019 : 		 Обложка нового альбома TOOL
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Барабанщик TOOL должен явиться в суд в январе



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Барабанщик TOOL Danny Carey должен явиться в суд 12 января в связи с арестом за предполагаемое нападение в аэропорту Канзас-Сити. По сообщениям, ему может грозить штраф до 13 900 долларов.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что 12 декабря Carey якобы напал на сотрудника службы безопасности аэропорта. В полицейском отчёте говорится, что Carey якобы «намеренно вызвал незаконный, оскорбительный контакт с [работником], неоднократно накричав на заявителя "ты грёбаный п***р" и несколько раз ударил заявителя в грудь».

TOOL Drummer To Make First Court Appearance Next Month For Alleged Assault





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