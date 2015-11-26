сегодня



У гитариста TOOL украли гитару. Ну почти его.



Поддон с новыми гитарами Gibson Adam Jones 1979 Les Paul Custom Silverburst был украден из грузовика Sweetwater Music в Flying J Travel Center в Уайтленде, штат Индиана, 30 октября. Грузовик направлялся в Форт-Уэйн, штат Индиана, в штаб-квартиру Sweetwater Sound.



«Каким-то образом из грузовика, полного гитар, именно ЭТА палета была украдена на стоянке грузовика, — сообщает главный специалист по снабжению и сбыту Sweetwater Фил Рич. — Общая стоимость гитар около $95,000, и мы считаем, что этот человек знал, что именно искать, где и когда».



«Эти гитары были мечтой 13 поклонников Гибсона и Adam'a Jones'a, которые терпеливо ждали, когда их доставят, — говорит Сезар Гуйкян из Gibson. — Мы решили опубликовать серийные номера 13 украденных гитар и призываем всех поклонников Гибсона следить за ними и сообщать нам, появятся ли они где-то на рынке. Наши фанаты должны обязательно узнать у сторонних продавцов серийный номер перед покупкой, чтобы быть уверенными, что им не продадут одну из украденных гитар».























+0 -2



просмотров: 930

