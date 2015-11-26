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Tool

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19 мар 2020 : 		 TOOL отменили североамериканский тур

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16 янв 2020 : 		 Альбом TOOL — самый продаваемый рок-диск 2019 года

15 дек 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TOOL

28 ноя 2019 : 		 Расширенная версия альбома TOOL выйдет зимой

2 ноя 2019 : 		 Колыбельные от TOOL

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19 сен 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «Да у нас полно материала»

11 сен 2019 : 		 Фронтмен TOOL MAYNARD JAMES KEENAN о Джастине Бибере: «Наверное, он хороший парень»

11 сен 2019 : 		 Новый альбом TOOL первый!

19 авг 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «JUSTIN BIEBER — наш фанат? Без проблем»

14 авг 2019 : 		 Трек-лист нового альбома TOOL

13 авг 2019 : 		 TOOL попали в чарты

7 авг 2019 : 		 Новая песня TOOL

6 авг 2019 : 		 Обложка нового альбома TOOL

1 авг 2019 : 		 Фронтмен TOOL объяснил, что вызвало задержку выпуска альбома

30 июл 2019 : 		 TOOL официально объявили название нового альбома

23 июл 2019 : 		 Отрывок из нового альбома TOOL

6 июн 2019 : 		 TOOL исполнили 2 новых песни
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У гитариста TOOL украли гитару. Ну почти его.



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Поддон с новыми гитарами Gibson Adam Jones 1979 Les Paul Custom Silverburst был украден из грузовика Sweetwater Music в Flying J Travel Center в Уайтленде, штат Индиана, 30 октября. Грузовик направлялся в Форт-Уэйн, штат Индиана, в штаб-квартиру Sweetwater Sound.

«Каким-то образом из грузовика, полного гитар, именно ЭТА палета была украдена на стоянке грузовика, — сообщает главный специалист по снабжению и сбыту Sweetwater Фил Рич. — Общая стоимость гитар около $95,000, и мы считаем, что этот человек знал, что именно искать, где и когда».

«Эти гитары были мечтой 13 поклонников Гибсона и Adam'a Jones'a, которые терпеливо ждали, когда их доставят, — говорит Сезар Гуйкян из Gibson. — Мы решили опубликовать серийные номера 13 украденных гитар и призываем всех поклонников Гибсона следить за ними и сообщать нам, появятся ли они где-то на рынке. Наши фанаты должны обязательно узнать у сторонних продавцов серийный номер перед покупкой, чтобы быть уверенными, что им не продадут одну из украденных гитар».

TOOL










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