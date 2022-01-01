сегодня



Барабанщик TOOL предстанет перед судом зимой



По сообщению Fox 4, барабанщик TOOL Danny Carey предстанет перед судом по случаю в аэропорту Канзаса, случившемся 12 декабря 2021 года. Слушание в городском суде по делу Дэнни назначено на 15 декабря после того, как дело было продолжено (юридический термин для обозначения задержки, отсрочки или переноса судебного процесса или другого судебного разбирательства) семь раз с момента инцидента.







+0 -0



просмотров: 40

