Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 14
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
*Новое видео KATATONIA 11
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
*Новая песня OBITUARY 10
*Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 14
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
[= ||| все новости группы



*

Tool

*



9 дек 2022 : 		 Барабанщик TOOL предстанет перед судом зимой

20 июл 2022 : 		 Новый трек от басиста TOOL

28 июн 2022 : 		 Винил TOOL выйдет летом

11 июн 2022 : 		 Вокалист TOOL четыре раза цеплял COVID-19

18 мар 2022 : 		 Новое видео TOOL

15 мар 2022 : 		 TOOL не будут ждать 13 лет, чтобы выпустить альбом

10 мар 2022 : 		 TOOL исполнили "Undertow"

1 мар 2022 : 		 Обновленный вариант от TOOL

1 мар 2022 : 		 Винил TOOL выйдет весной

26 фев 2022 : 		 Вокалист TOOL — о неудовлетворённости своими выступлениями

23 фев 2022 : 		 TOOL отметят юбилей дебюта

21 янв 2022 : 		 TOOL впервые сыграли "Culling Voices"

12 янв 2022 : 		 TOOL отыграли первый за два года концерт

11 янв 2022 : 		 METALLICA и TOOL использовали собак для поиска заражённых коронавирусом

10 янв 2022 : 		 TOOL репетируют

16 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL должен явиться в суд в январе

14 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL подрался в аэропорту

23 апр 2021 : 		 Награды TOOL

6 фев 2021 : 		 Вокалист TOOL словил COVID-19. Опять

9 ноя 2020 : 		 У гитариста TOOL украли гитару. Ну почти его.

14 окт 2020 : 		 Вокалист TOOL борется с последствиями COVID-19

16 авг 2020 : 		 TOOL получили золото

22 май 2020 : 		 Вокалист TOOL: «Впереди много перемен»

19 май 2020 : 		 Ранняя версия песни TOOL

5 май 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TOOL

19 мар 2020 : 		 TOOL отменили североамериканский тур
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик TOOL предстанет перед судом зимой



zoom
По сообщению Fox 4, барабанщик TOOL Danny Carey предстанет перед судом по случаю в аэропорту Канзаса, случившемся 12 декабря 2021 года. Слушание в городском суде по делу Дэнни назначено на 15 декабря после того, как дело было продолжено (юридический термин для обозначения задержки, отсрочки или переноса судебного процесса или другого судебного разбирательства) семь раз с момента инцидента.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 40

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом