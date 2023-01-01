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С барабанщика TOOL сняли обвинения



По данным FOX4 News Kansas City, прокуратура сняла обвинения в нападении с барабанщика TOOL Danny Carey.



Причина снятия обвинений не была названа, суд лишь сообщил, что дело является закрытым конфиденциальным случаем.







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