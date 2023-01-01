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*Новое видео группы METALLICA 61
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 51
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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Tool

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|||| сегодня

С барабанщика TOOL сняли обвинения



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По данным FOX4 News Kansas City, прокуратура сняла обвинения в нападении с барабанщика TOOL Danny Carey.

Причина снятия обвинений не была названа, суд лишь сообщил, что дело является закрытым конфиденциальным случаем.




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