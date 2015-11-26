TOOL завершили запись вокала

Maynard James Keenan сообщил, что завершил работу над записью вокальных партий для долгожданного альбома TOOL. Вокалист написал в Twitter'e следующее сообщение: «Обновление. Месяцы записи вокальных партий позади. Теперь этап в США, Британии и Европе с #APC. Все инструменты записаны, теперь нас ждёт длительный процесс сведения».
jesus666
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