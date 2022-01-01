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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
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Tool

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14 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL подрался в аэропорту

23 апр 2021 : 		 Награды TOOL

6 фев 2021 : 		 Вокалист TOOL словил COVID-19. Опять

9 ноя 2020 : 		 У гитариста TOOL украли гитару. Ну почти его.

14 окт 2020 : 		 Вокалист TOOL борется с последствиями COVID-19

16 авг 2020 : 		 TOOL получили золото

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19 май 2020 : 		 Ранняя версия песни TOOL

5 май 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TOOL

19 мар 2020 : 		 TOOL отменили североамериканский тур

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Винил TOOL выйдет летом



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TOOL пятого августа на тройном виниле выпустят альбом "Fear Inoculum".

Трек-лист:

Disc 1:

01. Fear Inoculum
02. Pneuma
03. Invincible

Disc 2:

01. Legion Inoculant
02. Descending
03. Culling Voices
04. Chocolate Chip Trip

Disc 3:

01. 7empest
02. Mockingbeat




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