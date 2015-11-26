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Награды TOOL



RIAA сообщила о том, что пластинка TOOL 1993 года "Undertow" в третий раз удостоена платинового статуса. Кроме того, альбом 2001 года "Lateralus" также получил третий платиновый диск, а "10,000 Days" — второй.







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