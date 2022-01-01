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*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 21
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 20
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 16
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
*ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA 9
*DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/... 8
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA 8
*Новое видео ARCH ENEMY 8
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*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 21
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 20
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 16
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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Tool

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20 июл 2022 : 		 Новый трек от басиста TOOL

28 июн 2022 : 		 Винил TOOL выйдет летом

11 июн 2022 : 		 Вокалист TOOL четыре раза цеплял COVID-19

18 мар 2022 : 		 Новое видео TOOL

15 мар 2022 : 		 TOOL не будут ждать 13 лет, чтобы выпустить альбом

10 мар 2022 : 		 TOOL исполнили "Undertow"

1 мар 2022 : 		 Обновленный вариант от TOOL

1 мар 2022 : 		 Винил TOOL выйдет весной

26 фев 2022 : 		 Вокалист TOOL — о неудовлетворённости своими выступлениями

23 фев 2022 : 		 TOOL отметят юбилей дебюта

21 янв 2022 : 		 TOOL впервые сыграли "Culling Voices"

12 янв 2022 : 		 TOOL отыграли первый за два года концерт

11 янв 2022 : 		 METALLICA и TOOL использовали собак для поиска заражённых коронавирусом

10 янв 2022 : 		 TOOL репетируют

16 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL должен явиться в суд в январе

14 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL подрался в аэропорту

23 апр 2021 : 		 Награды TOOL

6 фев 2021 : 		 Вокалист TOOL словил COVID-19. Опять

9 ноя 2020 : 		 У гитариста TOOL украли гитару. Ну почти его.

14 окт 2020 : 		 Вокалист TOOL борется с последствиями COVID-19

16 авг 2020 : 		 TOOL получили золото

22 май 2020 : 		 Вокалист TOOL: «Впереди много перемен»

19 май 2020 : 		 Ранняя версия песни TOOL

5 май 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TOOL

19 мар 2020 : 		 TOOL отменили североамериканский тур

6 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт TOOL, был заражен коронавирусом
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|||| сегодня

Новый трек от басиста TOOL



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"Scanner Void", новая композиция проекта MTVOID, в состав которого входят басист TOOL Justin Chancellor и вокалист SWEET NOISE/SERCE Peter Mohamed, доступна ниже.




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