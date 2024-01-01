DANNY CAREY о новом TOOL

Участники TOOL Justin Chancellor и Danny Carey в недавнем интервью обсудили возможность выпуска новой пластинки:
«В этот раз все будет по-другому. У каждого своя жизнь, и у каждого свои ожидания. Время сейчас дорого, поэтому вы стараетесь искать способы сделать процесс более эффективным. Мы много говорили об этом и о том, как мы можем воплотить в жизнь новую пластинку несколько иным способом».
Рассказывая о процессе написания песен TOOL, Danny сказал:
«Наша система фильтрации довольно жесткая. Если она проходит через нас четверых в группе, значит, она сработает. Это по-настоящему кропотливый процесс, которому мы следуем, чтобы закончить [альбом] и добиться того, чтобы мы все были полностью удовлетворены. В конечном итоге это окупается, потому что мы никогда не устаем от исполнения наших песен. Так появляется средство, в которое мы все можем верить».
Что касается возможного музыкального направления для следующего альбома TOOL, Carey сказал:
«Кто знает? Все может поменяться и мы просто вернемся к записи "Undertow", состоящей из более коротких песен. "Мне это нравится. Мне всегда нравятся перемены, в каком бы направлении они ни происходили».
Другой вариант — новый EP, а не полноформатный релиз. По словам Carey, процесс написания песен уже начался, и "пока все идет хорошо".
«Мы теперь свободные агенты. Мы больше не подписаны на лейбл. Мы вольны делать все, что захотим!»
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