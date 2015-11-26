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Новый альбом TOOL должен выйти весной или летом



Фронтмен TOOL Maynard James заявил, что долгожданный альбом должен выйти в конце весны или в начале лета.



Он написал в Twitter'e: «[Скорее всего], будет несколько возвратов. Затем немного споров. После этого — мастеринг, обложка, видео, специальная упаковка и т. д. По моим прикидкам, дата выхода будет выбрана в промежутке между серединой мая и серединой июля. Более предметные обновления будут появляться по мере нашего продвижения».



Ранее барабанщик Danny Carey заявлял, что новый диск должен поступить в продажу в середине апреля.











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