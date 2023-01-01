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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Drum-cam от SEPULTURA 14
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Tool

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Винодел из TOOL приглашает на дегустацию



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Maynard James Keenan и команда Caduceus Cellars и Merkin Vineyards приглашают всех желающих познакомиться с долиной Верде, какой её никто не видел, открыв 6 октября винодельню Merkin Vineyards Hilltop Winery & Trattoria, а также Caduceus Cellars Hilltop Facility и VSC Ventura Room.

Этот проект, расположенный в Коттонвуде, штат Аризона, стал кульминацией 20-летней работы Keenan'a. На семи акрах земли, на месте бывшей масонской ложи расположились новая винодельня и погреб, дегустационный зал, ресторан, теплица для производства продуктов питания и джелатерия, расположенные среди виноградников в самом сердце исторического Старого города Коттонвуда.

Keenan сказал:

«За долгие годы работы над этим проектом я обнаружил, что одна из важнейших задач, которую необходимо решить, чтобы познакомить людей с аризонским вином, — это контекст. Поэтому, разместив такое предприятие в центре Коттонвуда с пятью акрами виноградников, винодельней с полноценной теплицей и кухней, можно увидеть весь контекст и разрушить барьеры предубеждений относительно аризонского вина».

Caduceus Cellars Hilltop Facility & VSC Ventura Room включают в себя современное производственное помещение площадью 9500 кв. футов, виноградник площадью пять акров, состоящий из сортов винограда Грасиано, Темпранильо и Гарнача, и новый частный дегустационный зал VSC (Velvet Slippers Club). Частные дегустации и экскурсии знакомят посетителей с историей и механизмами работы Caduceus Cellars.




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