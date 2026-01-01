Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



12 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT о соперничестве между музыкантами

1 дек 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Chris вдохнул в нас новую жизнь!»

14 ноя 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»

23 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT

10 окт 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 окт 2025 : 		 TESTAMENT переиздадут Souls Of Black

29 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

23 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT

3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал

9 янв 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT о новых влияниях в музыке группы

27 дек 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «За годы я раздвинул свои пределы»

25 дек 2024 : 		 Басист TESTAMENT обещает злой альбом

19 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!»

10 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT назвал песню, без которой не проходит ни один концерт
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист TESTAMENT о соперничестве между музыкантами



zoom
ALEX SKOLNICK в недавнем интервью поговорил о том, какие отношения были между группами в 80-е и было ли больше соперничества или товарищества:

«Хороший вопрос. Я склоняюсь, что в целом было больше духа товарищества и поддержки, потому что я не считаю, что какая-либо из групп когда-либо звучала одинаково. Я вырос, слушая EXODUS и раннюю METALLICA. Я открыл для себя METALLICA. Они уже гастролировали в поддержку первого альбома. К тому времени, когда я записал свою первую пластинку, METALLICA уже были на подъеме; они уже работали над "Master Of Puppets". У SLAYER было выпущено несколько пластинок; по-моему, "Reign In Blood" вышел в том же году. У ANTHRAX было выпущено несколько пластинок; они уже сменили пару вокалистов. Так что все эти группы — даже MEGADETH выпустили пару пластинок — уже были на подъеме, так что я никогда по-настоящему не рассматривал их как конкурентов.

Я думаю, что единственный раз, когда я почувствовал конкуренцию, это было после того, как я пробыл в своей группе около года — да, я думаю, что чуть больше года — EXODUS расстались со своим вокалистом [Полом Балоффом], и они переманили нашего вокалиста [Steve 'Zetro' Souza из группы, которая была до TESTAMENT, LEGACY]. Gary Holt — мой большой друг, гитарист SLAYER и EXODUS Gary Holt — я как раз сейчас читаю его книгу ['A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way'] и я только что дошел до той части, где он говорит об этом. И я этого не знал. Очевидно, они расстались со своим вокалистом Полом Балоффом — да упокоится он с миром — в любом случае. В то время мы этого не знали, но тогда мы подумали: "О, они охотятся за нашим парнем. Они стараются быть больше похожими на нас". И поэтому возникло некоторое чувство соперничества. Но потом мы нашли нового парня — его звали Chuck Billy, и он до сих пор в группе. И это заставило нас звучать совсем по-другому, мы не могли бы звучать как EXODUS. А потом они обрели другое звучание, когда у них появился вокалист Steve 'Zetro' Souza, который раньше выступал с нами. И только на какое-то время я вдруг почувствовал, что "ладненько"... Мы как команда. "О, они забрали нашего парня". Но в остальном, нет, я думаю, что все на удивление хорошо ладили, особенно учитывая, какими сумасшедшими все были. Это было что-то вроде веселой вечеринки. [Мы были] молоды и необузданны,… И теперь все мы большие друзья».

Его также спросили о его опыте работы в группе с двумя гитаристами TESTAMENT и о том, как он и его коллега-гитарист TESTAMENT Eric Peterson разделили гитарные партии:

«Полагаю, что с этим у всех по-разному. Ситуации с двумя гитаристами бывают разные. Я думаю, что для жанра, в котором я появился и который стал известен как трэш-хэви-металл, нужно было иметь две гитары; это музыка с двумя гитарами. Итак, все основные трэш-группы — я имею в виду, METALLICA на самом деле сейчас не трэш-группа; это мега-супергруппа, но они начинали с того, что были своего рода лидерами этого трэшевого направления с двумя гитарами. MEGADETH — две гитары, SLAYER — две гитары, и они были созданы по образцу таких групп, как IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST. И бывают разные ситуации. Есть несколько команд, в которых вы можете играть — например, SCORPIONS. У вас есть один парень, который просто отвечает за ритм, основной автор песен, Rudolf Schenker. AC/DC — это та же модель. А потом есть другие группы, в которых есть кто-то, у кого такие же способности, и они играют в похожих сольных стилях — IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST — и это всегда по-разному. И тогда у вас есть шанс — MEGADETH — хороший пример, где есть парень, который очень предан своему делу и в большей степени виртуозно играет, но есть и другой парень, который также играет соло — Dave Mustaine — и у него есть своя индивидуальность. И вы должны понять, какой тип у вашей команды.

Когда мы начинали, Eric играл не так уж много соло. На него больше повлияли такие группы, как MOTÖRHEAD и VENOM, и просто более грубые, тяжелые вещи. А я учился у [Эдди] Ван Халена, Рэнди Роудса; я учился у Satriani. Но с годами у него выработался свой стиль. Так что, я полагаю, сейчас это больше похоже на MEGADETH, где он вроде как raw-музыкант, но у него свое звучание, и он похож на Dave'a, а я — на Marty или Kiko [смеется] И каждая песня тоже особенная. Есть определенные композиции, в которых подходит как один, так и другой. Если это соло, как в "Practice What You Preach", когда оно звучит в разных тональностях, темпах и режимах, то, вероятно, это для меня. Но потом у нас появились кое-какие новинки, например, песня, похожая на один из новых синглов, "Shadow People", где он просто неотразимый вампир, и он великолепно обыгрывает это. Вам нужно развиваться, и вы должны с этим справиться. Вы должны понять, какого типа вы команда? Вы относитесь к типу AC/ DC или SCORPIONS, где есть ритм-гитарист и ведущий, или это два ведущих, или что-то среднее? Так что у каждой группы все по-разному».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 201

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом