Гитарист TESTAMENT о соперничестве между музыкантами



ALEX SKOLNICK в недавнем интервью поговорил о том, какие отношения были между группами в 80-е и было ли больше соперничества или товарищества:



«Хороший вопрос. Я склоняюсь, что в целом было больше духа товарищества и поддержки, потому что я не считаю, что какая-либо из групп когда-либо звучала одинаково. Я вырос, слушая EXODUS и раннюю METALLICA. Я открыл для себя METALLICA. Они уже гастролировали в поддержку первого альбома. К тому времени, когда я записал свою первую пластинку, METALLICA уже были на подъеме; они уже работали над "Master Of Puppets". У SLAYER было выпущено несколько пластинок; по-моему, "Reign In Blood" вышел в том же году. У ANTHRAX было выпущено несколько пластинок; они уже сменили пару вокалистов. Так что все эти группы — даже MEGADETH выпустили пару пластинок — уже были на подъеме, так что я никогда по-настоящему не рассматривал их как конкурентов.



Я думаю, что единственный раз, когда я почувствовал конкуренцию, это было после того, как я пробыл в своей группе около года — да, я думаю, что чуть больше года — EXODUS расстались со своим вокалистом [Полом Балоффом], и они переманили нашего вокалиста [Steve 'Zetro' Souza из группы, которая была до TESTAMENT, LEGACY]. Gary Holt — мой большой друг, гитарист SLAYER и EXODUS Gary Holt — я как раз сейчас читаю его книгу ['A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way'] и я только что дошел до той части, где он говорит об этом. И я этого не знал. Очевидно, они расстались со своим вокалистом Полом Балоффом — да упокоится он с миром — в любом случае. В то время мы этого не знали, но тогда мы подумали: "О, они охотятся за нашим парнем. Они стараются быть больше похожими на нас". И поэтому возникло некоторое чувство соперничества. Но потом мы нашли нового парня — его звали Chuck Billy, и он до сих пор в группе. И это заставило нас звучать совсем по-другому, мы не могли бы звучать как EXODUS. А потом они обрели другое звучание, когда у них появился вокалист Steve 'Zetro' Souza, который раньше выступал с нами. И только на какое-то время я вдруг почувствовал, что "ладненько"... Мы как команда. "О, они забрали нашего парня". Но в остальном, нет, я думаю, что все на удивление хорошо ладили, особенно учитывая, какими сумасшедшими все были. Это было что-то вроде веселой вечеринки. [Мы были] молоды и необузданны,… И теперь все мы большие друзья».



Его также спросили о его опыте работы в группе с двумя гитаристами TESTAMENT и о том, как он и его коллега-гитарист TESTAMENT Eric Peterson разделили гитарные партии:



«Полагаю, что с этим у всех по-разному. Ситуации с двумя гитаристами бывают разные. Я думаю, что для жанра, в котором я появился и который стал известен как трэш-хэви-металл, нужно было иметь две гитары; это музыка с двумя гитарами. Итак, все основные трэш-группы — я имею в виду, METALLICA на самом деле сейчас не трэш-группа; это мега-супергруппа, но они начинали с того, что были своего рода лидерами этого трэшевого направления с двумя гитарами. MEGADETH — две гитары, SLAYER — две гитары, и они были созданы по образцу таких групп, как IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST. И бывают разные ситуации. Есть несколько команд, в которых вы можете играть — например, SCORPIONS. У вас есть один парень, который просто отвечает за ритм, основной автор песен, Rudolf Schenker. AC/DC — это та же модель. А потом есть другие группы, в которых есть кто-то, у кого такие же способности, и они играют в похожих сольных стилях — IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST — и это всегда по-разному. И тогда у вас есть шанс — MEGADETH — хороший пример, где есть парень, который очень предан своему делу и в большей степени виртуозно играет, но есть и другой парень, который также играет соло — Dave Mustaine — и у него есть своя индивидуальность. И вы должны понять, какой тип у вашей команды.



Когда мы начинали, Eric играл не так уж много соло. На него больше повлияли такие группы, как MOTÖRHEAD и VENOM, и просто более грубые, тяжелые вещи. А я учился у [Эдди] Ван Халена, Рэнди Роудса; я учился у Satriani. Но с годами у него выработался свой стиль. Так что, я полагаю, сейчас это больше похоже на MEGADETH, где он вроде как raw-музыкант, но у него свое звучание, и он похож на Dave'a, а я — на Marty или Kiko [смеется] И каждая песня тоже особенная. Есть определенные композиции, в которых подходит как один, так и другой. Если это соло, как в "Practice What You Preach", когда оно звучит в разных тональностях, темпах и режимах, то, вероятно, это для меня. Но потом у нас появились кое-какие новинки, например, песня, похожая на один из новых синглов, "Shadow People", где он просто неотразимый вампир, и он великолепно обыгрывает это. Вам нужно развиваться, и вы должны с этим справиться. Вы должны понять, какого типа вы команда? Вы относитесь к типу AC/ DC или SCORPIONS, где есть ритм-гитарист и ведущий, или это два ведущих, или что-то среднее? Так что у каждой группы все по-разному».







