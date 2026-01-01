сегодня



Вокалист TESTAMENT: «Пять лет тянуть не будем!»



В рамках недавнего интервью CHUCK BILLY обсудил творческий процесс в коллективе:



«А Chris и Eric уже сочинять новый материал. У них уже есть шесть или восемь мелодий, которые почти готовы для следующего альбома. Так что мы надеемся, что, возможно, в 27-м году мы отправимся в студию и запишем еще один. Мы пока не решили, но мы не собираемся ждать четыре или пять лет. Мы готовы выпустить песни гораздо быстрее»



После того, как один из интервьюеров отметил, что четыре или пять лет — это "почти быстро по сравнению с некоторыми другими группами", Chuck ответил:



«Может и да, но когда тебе 63 года, пять лет, чувак, это чертовски долгий срок. [смеется] Смекаете? У меня нет планов уходить на пенсию в будущем, но я думаю, что сейчас самое время. Эй, у нас хорошая сильная группа. Все пишут музыку. Чувак, мы отлично ладим. Дела идут хорошо. Давай просто продолжать, чувак, продолжать сочинять. На этом все. Даже если мы больше не будем гастролировать, потому что, возможно, физически не сможем этого сделать, я полагаю, мы всегда будем сочинять песни и записывать альбомы, потому что нам это нравится!»







+1 -0



просмотров: 114

