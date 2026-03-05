Arts
Новости
Новости
*

Testament

*



5 мар 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT об использовании искусственного интеллекта

27 фев 2026 : 		 ALEX SKOLNICK: «TESTAMENT правильно не взяли в Big 4»

15 фев 2026 : 		 Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAMENT

10 фев 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT: «На новом альбоме все песни индивидуальны»

27 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT'19

26 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую металлическую книгу

12 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT о соперничестве между музыкантами

1 дек 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Chris вдохнул в нас новую жизнь!»

14 ноя 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»

23 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT

10 окт 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 окт 2025 : 		 TESTAMENT переиздадут Souls Of Black

29 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

23 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT
Вокалист TESTAMENT об использовании искусственного интеллекта



zoom
В недавнем интервью у CHUCK BILLY спросили, что он думает относительно использования искусственного интеллекта в музыке:

«Это не совсем творческий процесс... Я думаю, это может быть творческим инструментом, который помогает сочинять и работать. Вы можете использовать его для продюсирования. Но ИИ сейчас присутствует в нашей жизни повсюду. Я ездил по Сан-Франциско, Техасу, Нью-Йорку, и меня возили беспилотные такси. На прошлой неделе я был в Лос-Анджелесе, где по улицам разъезжают роботы, доставляющие еду. Я был в офисе Sweetwater, музыкального дистрибьютора на востоке, я был на их складе, и весь их склад роботизирован. Так что все заказы принимаются, продаются и отправляются роботами.

Так что всё это уже с нами. Это отнимает рабочие места. Но в творческой части этой эволюции я не участвую... Может быть, если ты молодой парень и пытаешься сделать футболку, тогда вперёд, используй искусственный интеллект. Но если ты собираешься использовать его при записи своего альбома и продавать это публике, я против. Или если ты сочинил песню при помощи ИИ и будешь продавать её в таком виде...

Это как и в случае со всем остальным — ты находишь новый инструмент, который помогает тебе в чём-то, и ты используешь его. Так что нужно быть настоящим артистом, а когда ты используешь ИИ, то ты ненастоящий артист».




5 мар 2026
father
Скажем так, под ключ нейронка пока не сочинит трек, его надо допиливать, да и для понимания, какой промпт написать, тоже неплохо представлять, как оно без нейронки делается. А идею нейронка может подкинуть, тут спору нет.
