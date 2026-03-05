сегодня



Вокалист TESTAMENT об использовании искусственного интеллекта



В недавнем интервью у CHUCK BILLY спросили, что он думает относительно использования искусственного интеллекта в музыке:



«Это не совсем творческий процесс... Я думаю, это может быть творческим инструментом, который помогает сочинять и работать. Вы можете использовать его для продюсирования. Но ИИ сейчас присутствует в нашей жизни повсюду. Я ездил по Сан-Франциско, Техасу, Нью-Йорку, и меня возили беспилотные такси. На прошлой неделе я был в Лос-Анджелесе, где по улицам разъезжают роботы, доставляющие еду. Я был в офисе Sweetwater, музыкального дистрибьютора на востоке, я был на их складе, и весь их склад роботизирован. Так что все заказы принимаются, продаются и отправляются роботами.



Так что всё это уже с нами. Это отнимает рабочие места. Но в творческой части этой эволюции я не участвую... Может быть, если ты молодой парень и пытаешься сделать футболку, тогда вперёд, используй искусственный интеллект. Но если ты собираешься использовать его при записи своего альбома и продавать это публике, я против. Или если ты сочинил песню при помощи ИИ и будешь продавать её в таком виде...



Это как и в случае со всем остальным — ты находишь новый инструмент, который помогает тебе в чём-то, и ты используешь его. Так что нужно быть настоящим артистом, а когда ты используешь ИИ, то ты ненастоящий артист».







