сегодня



Почему вокалист TESTAMENT решился на выпуск мемуаров?



CHUCK BILLY в недавнем интервью рассказал о своих предстоящих мемуарах «Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy», которые выйдут 10 ноября 2026 года на Permuted Press. Говоря о том, почему именно сейчас настало подходящее время рассказать свою историю, 63-летний музыкант, которому четверть века назад диагностировали герминогенную семиному — редкую разновидность рака, — сказал:



«Вообще-то изначально с этой идеей пришли ко мне. Я сам книгу не искал и не планировал, потому что я довольно закрытый человек. Я никогда особо не рассказывал о своих ранних годах, о молодости и обо всем таком. Обычно разговор всегда идет о группе и о том, что происходит с группой.



И я подумал, что сейчас у меня появилась возможность посмотреть на всё это со стороны, поговорить об этом, поразмышлять. Особенно когда я уже начал работать над книгой и понял, что это почти что терапия.



Особенно когда начинаешь думать: "Боже, ведь мне тогда было, не знаю, лет 17–18. Я смотрел на пластинку BLACK SABBATH и хотел..." Даже не знаю, хотел ли я именно тогда заниматься музыкой. Может быть, я просто хотел стать знаменитым. Потому что я был спортсменом. Я хотел либо заниматься спортом, либо стать музыкантом — и не обязательно вокалистом. Тогда я еще играл на гитаре.



Но в голове у меня была одна мысль: "Я готов сделать что угодно, лишь бы добиться успеха в жизни, даже если проживу всего лет до 38". Вот примерно с этого всё и началось.



И вот именно в 38 всё это и произошло [диагноз рака]. И я подумал: "Ничего себе. То, о чем думал в юности, со мной случилась в реальности". Да, это просто какая-то сюрреалистичная история.



Когда я начал размышлять о книге, я подумал: "Окей, черт возьми, это странно, потому что существует два меня, два Chuck'а". Есть Chuck до болезни — вся история от создания группы и до того момента. И есть Chuck, который победил рак, группа которого снова собралась вместе и начала записывать все последующие альбомы. Это уже был другой Chuck и другой TESTAMENT.



Поэтому эта точка стала очень интересным поворотом в моей истории. Но когда я смотрю на всё это, то думаю: "Господи, всё снова возвращается к тому самому договору про 38 лет". И вот я здесь. Черт побери, я действительно думал, что это случится. Но случилось не это.



Вместо этого все вновь собрались вместе. И, вау, какая же это была безумная история. Будто ты принял удар на себя ради всей команды, чтобы всё снова пришло в движение. Очень странное ощущение.



Поэтому мне показалось, что сейчас подходящий момент для такой книги. Мне уже за 60. Я вижу столько новых групп, столько новых промоутеров — им ведь нужно искать следующее поколение, будущих хедлайнеров. Вокруг огромное движение, происходит куча всего.



А у нас за плечами замечательные и успешные 40 лет. Мы по-прежнему в отличной форме и продолжаем делать хорошую музыку. И я подумал, что сейчас, возможно, подходящий момент, чтобы зафиксировать историю двух сторон моей личности и двух сторон истории группы.



Особенно тот переломный момент, потому что путь, который я прошел в борьбе с раком — химиотерапия, индейские практики исцеления, все эти целители, к которым я обращался, — всё это было просто невероятно.



Каждый раз, когда я рассказываю об этом или вспоминаю через что мне пришлось пройти, это кажется почти нереальным. И я понял, что должен всё это задокументировать.



Я уже рассказывал об этом в разных интервью, но мне захотелось подробно изложить всё в книге и вернуться к самому началу — к тому времени, еще до знакомства с Charlie, моим первым целителем.



Так что, считаю, что время подошло, у меня нашлись силы на эту работу, и момент оказался подходящим. Я не знал, чего ожидать. Думал: "Черт, у меня нет двух лет на написание книги. Я же буду постоянно в турах".



Но мне помогали. Со мной работал David Erickson. Мы созванивались буквально каждый день на протяжении трех-четырех месяцев и просто разговаривали обо всем подряд. И, как я уже говорил, это было по-настоящему терапевтично».



На вопрос, начинается ли книга с того момента, когда в 38 лет ему поставили диагноз рак, Chuck ответил:



«На самом деле книга начинается примерно тогда, когда мне было восемь месяцев. Вся концепция "Holding My Breath" начинается именно тогда. Именно там берет начало моя история. И оттуда же появился заголовок "Holding My Breath".



Эта идея проходит через всю мою жизнь красной нитью — через личную жизнь, бизнес, группу. Эта фраза — "задерживая дыхание" — сопровождает меня постоянно.



Не хочу раскрывать все карты, но именно с того момента всё начинается и проходит через всё мое детство и юность, еще до того, как я попал в группу. Там есть всё: как я готовился к тому, чтобы играть в группе еще до того, как вообще оказался в группе. Все мои годы. Все эти идиотские, безумные годы с наркотиками, вся глупость, которую мы творили по молодости. Все эти тупые наркотические истории, после которых мы каким-то образом остались живы.



А ведь именно о таких вещах тебя никогда не спрашивают в интервью, когда речь идет о группе».



Это не типичные рок-мемуары. Построенная как два взаимосвязанных «завета», книга прослеживает весь путь жизни, прожитой на максимальной громкости, а затем — историю о чем-то еще более мощном, чем любой рифф: о борьбе за жизнь.



«The Old Testament » погружает читателя в бурное зарождение трэш-металла Сан-Франциско, создание TESTAMENT, соперничество, братство и безрассудный, великолепный хаос становления одного из самых мощных голосов жанра.



«The New Testament» — история куда более редкая и откровенная: фронтмен в возрасте 38 лет внезапно сталкивается с разрушительным диагнозом рака и черпает силы в своих индейских и мексикано-американских корнях, духовных целителях, видениях и любви металлического сообщества.



В центре этой истории находится легендарный благотворительный концерт «Thrash Of The Titans» 2001 года — одно из самых вдохновляющих событий в истории хэви-металла, которое объединило бывших соперников как братьев, помогло возродить жанр и поддержало Chuck Billy в его борьбе.



«Эта книга — о двух версиях меня, которые на самом деле являются одной историей, — говорит Billy. — О парне, который считал себя неуязвимым, и о парне, который понял, насколько хрупкой может быть жизнь на самом деле».







+0 -0



просмотров: 104

