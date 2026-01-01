Вокалист TESTAMENT готовит книгу



Permuted Press сообщили о том, что десятого ноября состоится релиз биографии вокалиста TESTAMENT — "Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy". Это не типичные мемуары рок-музыканта. Построенная в форме двух взаимосвязанных «заветов», книга прослеживает весь жизненный путь, прожитый на полную мощность, — а затем рассказывает о том, что звучит громче любого риффа: о борьбе за выживание. «Ветхий Завет» погружает читателей в бурное зарождение трэш-металла в районе залива Сан-Франциско, в историю создания группы TESTAMENT, в соперничество, братство и безрассудный, славный хаос становления одним из самых влиятельных голосов жанра.



«The New Testament» — это нечто более редкое и более суровое: 38-летний фронтмен, застигнутый врасплох разрушительным диагнозом рака, черпающий силы в своем наследии коренных американцев и мексиканцев, духовных целителей, видений и яростной любви метал-сообщества.



В центре этого сообщества — легендарный благотворительный концерт «Thrash Of The Titans» 2001 года — один из самых вдохновляющих моментов в истории хэви-металла, — который объединил старых соперников в братьев и помог разжечь возрождение жанра, сохранив Chuck Billy в строю.



«Эта книга о двух версиях меня, которые на самом деле составляют одну историю, — говорит Chuck Billy. — О парне, который считал себя непобедимым, и о парне, который понял, насколько хрупка жизнь на самом деле».



Написанная в соавторстве с Дэйвом Эриксоном, книга «Holding My Breath» представляет собой нефильтрованную историю изнутри о взлете трэш-металла наряду с глубоко человеческим рассказом о смертности, чудесном выздоровлении, культурной идентичности и выбранной семье. Это в равной степени подарок для поклонников TESTAMENT и для всех, кто когда-либо сталкивался с немыслимым — и отказался сдаваться.



Энтони Зикарди, издатель Permuted Press, сказал: «Chuck Billy — одна из самых влиятельных фигур на трэш-металл-сцене. Permuted Press с большим воодушевлением расскажет о его личном пути по жизни».



Книга содержит предисловие Rob'a Halford'a (JUDAS PRIEST) и послесловие Randy Blythe (LAMB OF GOD) — двух самых уважаемых фигур в мире металла, свидетельствующих о непреходящем наследии Chuck Billy.







