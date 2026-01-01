Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 61
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 31
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



5 май 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT готовит книгу

26 апр 2026 : 		 TESTAMENT о туре "Thrash Of The Titans"

24 апр 2026 : 		 Концертное видео TESTAMENT

17 мар 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT о пенсии: «Я позволю своему разуму, телу и душе подсказать мне, когда придет время»

16 мар 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Пять лет тянуть не будем!»

13 мар 2026 : 		 Обновленный трек от TESTAMENT

5 мар 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT об использовании искусственного интеллекта

27 фев 2026 : 		 ALEX SKOLNICK: «TESTAMENT правильно не взяли в Big 4»

15 фев 2026 : 		 Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAMENT

10 фев 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT: «На новом альбоме все песни индивидуальны»

27 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT'19

26 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую металлическую книгу

12 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT о соперничестве между музыкантами

1 дек 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Chris вдохнул в нас новую жизнь!»

14 ноя 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»

23 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT

10 окт 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 окт 2025 : 		 TESTAMENT переиздадут Souls Of Black

29 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

23 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист TESTAMENT готовит книгу



zoom
Permuted Press сообщили о том, что десятого ноября состоится релиз биографии вокалиста TESTAMENT — "Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy". Это не типичные мемуары рок-музыканта. Построенная в форме двух взаимосвязанных «заветов», книга прослеживает весь жизненный путь, прожитый на полную мощность, — а затем рассказывает о том, что звучит громче любого риффа: о борьбе за выживание. «Ветхий Завет» погружает читателей в бурное зарождение трэш-металла в районе залива Сан-Франциско, в историю создания группы TESTAMENT, в соперничество, братство и безрассудный, славный хаос становления одним из самых влиятельных голосов жанра.

«The New Testament» — это нечто более редкое и более суровое: 38-летний фронтмен, застигнутый врасплох разрушительным диагнозом рака, черпающий силы в своем наследии коренных американцев и мексиканцев, духовных целителей, видений и яростной любви метал-сообщества.

В центре этого сообщества — легендарный благотворительный концерт «Thrash Of The Titans» 2001 года — один из самых вдохновляющих моментов в истории хэви-металла, — который объединил старых соперников в братьев и помог разжечь возрождение жанра, сохранив Chuck Billy в строю.

«Эта книга о двух версиях меня, которые на самом деле составляют одну историю, — говорит Chuck Billy. — О парне, который считал себя непобедимым, и о парне, который понял, насколько хрупка жизнь на самом деле».

Написанная в соавторстве с Дэйвом Эриксоном, книга «Holding My Breath» представляет собой нефильтрованную историю изнутри о взлете трэш-металла наряду с глубоко человеческим рассказом о смертности, чудесном выздоровлении, культурной идентичности и выбранной семье. Это в равной степени подарок для поклонников TESTAMENT и для всех, кто когда-либо сталкивался с немыслимым — и отказался сдаваться.

Энтони Зикарди, издатель Permuted Press, сказал: «Chuck Billy — одна из самых влиятельных фигур на трэш-металл-сцене. Permuted Press с большим воодушевлением расскажет о его личном пути по жизни».

Книга содержит предисловие Rob'a Halford'a (JUDAS PRIEST) и послесловие Randy Blythe (LAMB OF GOD) — двух самых уважаемых фигур в мире металла, свидетельствующих о непреходящем наследии Chuck Billy.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 201

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом