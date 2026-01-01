сегодня



Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую металлическую книгу



Fernando Ribeiro и Alex Skolnick недавно поговорили с Side Jams With Bryan Reesman о любви к чтению. В частности на вопрос о том, какая самая близкая к металлу книга, которую они читали, они ответили так:



F: «Ну, например, 'Naked Lunch'...»



A: «Забавно, это первое, что пришло мне в голову».



F: «Там же написано про "хэви-метал". А некоторые люди просто приписывают соединение этих двух слов Уильяму Берроузу. Это не по моей части, но я думаю, что в LED ZEPPELIN это тоже было связано с настройкой или толщиной струн. Я думаю, что в этом была заложена экспрессия хэви-метала».



A: «["Naked Lunch"] немного не в себе. Это немного чересчур, но это так экстремально. Если бы вы могли передать всю мощь экстремального металла в книге, то, безусловно, "Naked Lunch"».



F: "Толкин — это, конечно, для симфонического или пауэр-металла. Мне очень нравятся книги немецких авторов, таких как Томас Манн и Гюнтер Грасс, — в этих книгах заключена эпичность металла. Я думаю, что книга Гете "Фауст" — это тоже очень, очень тяжелая и металлическая, потому что в ней есть история о каждом ингредиенте хэви-металла. Она эпична. В ней есть любовь и возможность чувствовать себя любимым. В ней есть сделка с дьяволом. В ней также есть искупление. Так что я полагаю, что моим выбором, помимо "Naked Lunch..." был бы еще и "Фауст" Гете».



A: «Современный фильм — "White Noise" Дона Делилло. Это невероятное космическое событие — оно странное, оно почти похоже на пандемию, но на самом деле это не пандемия. Если я правильно помню... это воздушно-капельное, токсичное событие».



F: «У него есть очень короткий роман под названием "Silence". Об этом только что стало известно, по крайней мере, здесь, в Португалии, и речь идет о нарушении связи [во время отключения электроэнергии] — я думаю, там все происходит даже в Чикаго или Нью-Йорке — о том, как на все реагируют люди и полностью теряются. У нас были отключения электроэнергии здесь, в Португалии и Испании. К счастью, я был в туре, но, по слухам, люди собирались вместе, чтобы поиграть в карты или при свечах. Но книга Don DeLillo 'Silence' не о достоинствах блекаута. Речь идет о том, как люди становятся по-настоящему сумасшедшими и бесцельными, когда нарушается связь».



Alex также вспомнил случайную встречу с автором "The Handmaid's Tale" Margaret Atwood.



«Я был на книжном мероприятии, и Margaret Atwood схватила меня за руку и потянула к себе. Она подводит меня к стенду. Я даже не знаю, прижилось ли это когда-нибудь, но это была платформа, подобная Zoom. Только люди встречаются с авторами и могут получить персональную подпись, но в цифровом виде, и она отправляется им по почте. Я забыл, как именно это работает. И вот она останавливает меня... А потом на экране появляется другой человек. Автор "Telegraph Avenue", я прочитал кучу его книг, и его зовут Michael Chabon. Он как раз работал и показал над чем. У меня с ним состоялся короткий разговор, и на нем была футболка с принтом RUSH. Мы заговорили о музыке. Он большой поклонник RUSH. Так что на несколько минут на экране появились Margaret Atwood и Michael Chabon».







