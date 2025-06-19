19 июн 2025



Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью



Eric Peterson в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом:



«Мы только что закончили сведение в прошлую пятницу, а на этой неделе займемся мастерингом. [Сейчас мы работаем над оформлением альбома. Все должно быть готово до того, как мы отправимся в тур по Австралии. Предстоит напряженная неделя, но я взволнован, потому что все готово. Мы просто собираем все вместе, готовимся отправить его на лейбл, и тогда, да, он выйдет осенью. И он получился очень хорошим. Jens Bogren сделал микс, и я очень, очень им доволен!»







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