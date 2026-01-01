Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня ARCH ENEMY 29
Testament

27 фев 2026 : 		 ALEX SKOLNICK: «TESTAMENT правильно не взяли в Big 4»

15 фев 2026 : 		 Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAMENT

10 фев 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT: «На новом альбоме все песни индивидуальны»

27 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT'19

26 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую металлическую книгу

12 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT о соперничестве между музыкантами

1 дек 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Chris вдохнул в нас новую жизнь!»

14 ноя 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»

23 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT

10 окт 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 окт 2025 : 		 TESTAMENT переиздадут Souls Of Black

29 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

23 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT

3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал
ALEX SKOLNICK: «TESTAMENT правильно не взяли в Big 4»



ALEX SKOLNICK в недавнем интервью вновь спросили о том, почему TESTAMENT не попал в Big 4:

««Я никогда особо над этим не задумывался, потому что для меня это не просто "Big Four" — это первые четыре группы. Эти группы выпустили свои альбомы, когда TESTAMENT ещё называлась LEGACY и была локальной группой, о которой я слышал, когда учился в школе. И они играли на разогреве у некоторых из этих групп, но все группы "Большой четвёрки" уже выпускали альбомы в то время, когда LEGACY только начинала свою деятельность. А к тому времени, когда LEGACY стала TESTAMENT и выпустила свой первый дебютный альбом, все эти группы уже выпустили по несколько альбомов. Так что сравнивать их нельзя. Все эти группы появились намного раньше, когда мы только начинали. Поэтому я думаю, что имеет больше смысла обсуждать следующую волну после так называемой "Большой четвёрки". И для нас большая честь, что люди считают нас одной из этих групп. Это здорово. Я понимаю это».

После того, как ведущий отметил, что TESTAMENT считается одной из восьми лучших трэш-металл-групп всех времён, Alex ответил:

«И нас это устраивает. Я не могу говорить за других участников группы, но я не знаю никого, кто с этим не согласен. Никто из нас не говорит: "Нет, мы должны быть в “Big Four”". Нет. Они — "Big Four". Всё хорошо. Но мы с гордостью займём своё место в следующей волне».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
