сегодня



ALEX SKOLNICK: «TESTAMENT правильно не взяли в Big 4»



ALEX SKOLNICK в недавнем интервью вновь спросили о том, почему TESTAMENT не попал в Big 4:



««Я никогда особо над этим не задумывался, потому что для меня это не просто "Big Four" — это первые четыре группы. Эти группы выпустили свои альбомы, когда TESTAMENT ещё называлась LEGACY и была локальной группой, о которой я слышал, когда учился в школе. И они играли на разогреве у некоторых из этих групп, но все группы "Большой четвёрки" уже выпускали альбомы в то время, когда LEGACY только начинала свою деятельность. А к тому времени, когда LEGACY стала TESTAMENT и выпустила свой первый дебютный альбом, все эти группы уже выпустили по несколько альбомов. Так что сравнивать их нельзя. Все эти группы появились намного раньше, когда мы только начинали. Поэтому я думаю, что имеет больше смысла обсуждать следующую волну после так называемой "Большой четвёрки". И для нас большая честь, что люди считают нас одной из этих групп. Это здорово. Я понимаю это».



После того, как ведущий отметил, что TESTAMENT считается одной из восьми лучших трэш-металл-групп всех времён, Alex ответил:



«И нас это устраивает. Я не могу говорить за других участников группы, но я не знаю никого, кто с этим не согласен. Никто из нас не говорит: "Нет, мы должны быть в “Big Four”". Нет. Они — "Big Four". Всё хорошо. Но мы с гордостью займём своё место в следующей волне».







+0 -0



просмотров: 45

