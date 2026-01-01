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Как Rob Halfrod согласился написать несколько слов для вокалиста TESTAMENT



CHUCK BILLY в недавнем интервью ответил на вопрос, кому было поручено попросить Rob Hlaford (JUDAS PRIEST) и Randy Blythe (LAMB OF GOD) написать, соответственно, предисловие и послесловие к книге "Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy":



«Это сделал я. И мне пришлось сильно набраться смелости, чтобы это сделать, потому что хочется попросить, но не хочется получить отказ. Так что нужно немного времени, чтобы набраться смелости и осознать: «Ладно, я готов к отказу, если он скажет «нет». Так вот, когда я написал Randy, то он сразу же согласился. Он такой: «Черт, да. Тля, да, чувак. Я сделаю всё, что тебе нужно». А потом уже Rob... Я с трудом набрался смелости обратиться к нему, но тот тут же согласился и добавил, что для него это будет честью. И через два дня у меня было все готово. Он все написал и просто поразил меня. И почти до слез тронули его слова, так что все получилось просто супер!».







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