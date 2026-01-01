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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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Testament

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Как Rob Halfrod согласился написать несколько слов для вокалиста TESTAMENT



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CHUCK BILLY в недавнем интервью ответил на вопрос, кому было поручено попросить Rob Hlaford (JUDAS PRIEST) и Randy Blythe (LAMB OF GOD) написать, соответственно, предисловие и послесловие к книге "Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy":

«Это сделал я. И мне пришлось сильно набраться смелости, чтобы это сделать, потому что хочется попросить, но не хочется получить отказ. Так что нужно немного времени, чтобы набраться смелости и осознать: «Ладно, я готов к отказу, если он скажет «нет». Так вот, когда я написал Randy, то он сразу же согласился. Он такой: «Черт, да. Тля, да, чувак. Я сделаю всё, что тебе нужно». А потом уже Rob... Я с трудом набрался смелости обратиться к нему, но тот тут же согласился и добавил, что для него это будет честью. И через два дня у меня было все готово. Он все написал и просто поразил меня. И почти до слез тронули его слова, так что все получилось просто супер!».




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