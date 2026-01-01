сегодня



Обновленный трек от TESTAMENT



Envy Life 2026 Remastered, обновленная версия композиции TESTAMENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ремастированной версии альбома Practice What You Preach, выход которой намечен на восьмое мая. Новое издание будет снабжено новой обложкой от Bill Benson (он же отвечал и за оригинальную версию), а также массивным буклетом с фотографиями того периода и новыми заметками от Chuck Billy и Eric Peterson. http://www.testamentlegions.com







+1 -0



просмотров: 77

