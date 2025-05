сегодня



Видео с выступления TESTAMENT



Видео с выступления TESTAMENT, которое состоялось седьмого мая в The Machine Shop, Flint, Michigan в рамках тура "An Evening With Testament", доступно для просмотра ниже:



01. Practice What You Preach

02. Perilous Nation

03. Envy Life

04. Time Is Coming

05. Blessed In Contempt

06. Greenhouse Effect

07. Sins Of Omission

08. The Ballad

09. Nightmare (Coming Back To You)

10. Confusion Fusion

11. Musical Death (A Dirge) (Acoustic)

12. The Legacy (Acoustic)

13. Rise Up

14. Native Blood

15. Trail Of Tears

16. Low

17. City Of Angels

18. Drum Solo

19. First Strike Is Deadly

20. Return To Serenity

21. Into The Pit







