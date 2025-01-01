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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 82
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 49
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Новое видео BATTLE BEAST 18
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Testament

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Видео с выступления TESTAMENT



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Видео с выступления TESTAMENT, которое состоялось седьмого мая в The Machine Shop, Flint, Michigan в рамках тура "An Evening With Testament", доступно для просмотра ниже:

01. Practice What You Preach
02. Perilous Nation
03. Envy Life
04. Time Is Coming
05. Blessed In Contempt
06. Greenhouse Effect
07. Sins Of Omission
08. The Ballad
09. Nightmare (Coming Back To You)
10. Confusion Fusion
11. Musical Death (A Dirge) (Acoustic)
12. The Legacy (Acoustic)
13. Rise Up
14. Native Blood
15. Trail Of Tears
16. Low
17. City Of Angels
18. Drum Solo
19. First Strike Is Deadly
20. Return To Serenity
21. Into The Pit




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