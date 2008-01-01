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Гитарист TESTAMENT огорчён недавними смертями в мире рока В ходе свежего интервью для детройтской радиостанции WRIF, гитарист TESTAMENT Alex Skolnick вспомнил добрыми словами недавно ушедших в мир иной лидера TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Пола О'Нила и легендарного британского гитариста Аллана Холдсворта.



"Все эти смерти просто неописуемы... Пола я знал лично много лет и неоднократно сотрудничал с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA. Он был одним из самых энергичных и пробивных людей, которых я когда-либо знал. Казалось, что с такой мощной внутренней энергетикой он будет жить вечно! Такие люди не сбавляют темп жизни даже когда становятся старше, они просто не знают как можно жить спокойно... Я никогда не встречал Принса, но все знакомые, кому посчастливилось работать с ним, говорят одно и то же - что человек был из той породы, которые никогда не останавливаются даже в преклонном возрасте. Конечно, такой моторчик внутри - это бомба замедленного действия...



Вот Аллан Холдсворт хотя бы дотянул до семидесяти... Но всё равно его кончина застала меня врасплох - это просто невероятная потеря для всего музыкального мира. Сейчас вы можете слышать много слов по поводу его гениальности от самых различных музыкантов, но, увы, его песни не крутят по радио, да он, собственно, никогда и не был частью популярной культуры. Я очень рад хотя бы тому, что музыканты помнят и ценят его..."

















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