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*Testament*



27 апр 2017 : 		 Гитарист TESTAMENT огорчён недавними смертями в мире рока

30 мар 2017 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Люблю курнуть»

29 мар 2017 : 		 Новое промо книги TESTAMENT

21 мар 2017 : 		 Новый альбом TESTAMENT может выйти в 2018 году

14 мар 2017 : 		 TESTAMENT уже начали работу над альбомом

11 мар 2017 : 		 TESTAMENT выпустят биографию

15 фев 2017 : 		 Гитарист TESTAMENT защитил выступление METALLICA и LADY GAGA

8 фев 2017 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

20 дек 2016 : 		 ALEX SKOLNICK прокомментировал фотографию KANYE WEST'а в футболке TESTAMENT

16 дек 2016 : 		 Гитаристу TESTAMENT вернули украденную гитару

31 окт 2016 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 окт 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT о словах бывшего басиста

20 окт 2016 : 		 Гитарист TESTAMENT «ошеломлён» заявлениями бывшего басиста

17 окт 2016 : 		 Бывший басист TESTAMENT в очередной раз выступает против бывших коллег

12 окт 2016 : 		 Новая песня TESTAMENT

28 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 сен 2016 : 		 Игра от TESTAMENT

16 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

8 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

2 сен 2016 : 		 Видео с текстом от TESTAMENT

20 авг 2016 : 		 Трек-лист нового альбома TESTAMENT

12 авг 2016 : 		 Обложка нового альбома TESTAMENT

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT

6 авг 2016 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

5 авг 2016 : 		 TESTAMENT запустили отсчёт

1 авг 2016 : 		 Гитарист TESTAMENT о Дональде Трампе

15 июл 2016 : 		 TESTAMENT стремятся к более "сырому звуку"

14 июл 2016 : 		 Конкурс TESTAMENT

9 июл 2016 : 		 Новый альбом TESTAMENT проходит сведение

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

29 июн 2016 : 		 TESTAMENT определили дату выпуска альбома

2 июн 2016 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме: «Это будет наш "Reign In Blood"»

24 май 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT исполнил хит MOTÖRHEAD в стиле рокабилли

20 май 2016 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

13 май 2016 : 		 TESTAMENT споют о "религии и пришельцах" на своём новом альбоме

29 мар 2016 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Рад, что меньше сочиняю»

11 мар 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT «ушёл с головой» в сочинение текстов для нового альбома

22 фев 2016 : 		 Бывший гитарист MEGADETH выступил с TESTAMENT

20 фев 2016 : 		 Бывший гитарист MEGADETH выступит с TESTAMENT

11 фев 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT о новом альбоме

8 фев 2016 : 		 Предварительное название нового альбома TESTAMENT

25 окт 2015 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

13 окт 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Нам нет нужды выпускать альбом каждый год»

10 окт 2015 : 		 Барабанщик BATTLECROSS выступит с TESTAMENT

4 окт 2015 : 		 Вокалист TESTAMENT считает, что группа сейчас "на творческом пике"

2 сен 2015 : 		 Вокалист TESTAMENT о туре мечты

20 авг 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Все будут в шоке, когда выйдет новый альбом»

9 авг 2015 : 		 TESTAMENT выступили с временными музыкантами

16 июн 2015 : 		 TESTAMENT надеются завершить работу над альбомом до декабря

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT

30 апр 2015 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Новый альбом — стопроцентный трэш»

25 апр 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT: "Я тот еще повар!"

20 апр 2015 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет не раньше 2016 года

15 апр 2015 : 		 Начато расследование по поводу гипер-аншлага на концерте TESTAMENT/EXODUS

9 апр 2015 : 		 Вокалист TESTAMENT надеется, что новый альбом будет готов в этом году

3 апр 2015 : 		 TESTAMENT открыли тур

13 фев 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT о написании песен: "Решающим является общее мнение"

3 фев 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT знает, что новый альбом всем понравится

17 янв 2015 : 		 TESTAMENT готовят новые песни к записи

29 ноя 2014 : 		 Семплы новых песен гитариста TESTAMENT

19 ноя 2014 : 		 Семплы новых песен гитариста TESTAMENT

17 ноя 2014 : 		 Семплы новых песен гитариста TESTAMENT

4 сен 2014 : 		 Вокалист TESTAMENT надеется, что группа выпустит новый альбом в 2015 году

20 авг 2014 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась на сцене к TESTAMENT

27 фев 2014 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

14 фев 2014 : 		 TESTAMENT провели первую репетицию с новым басистом

11 фев 2014 : 		 Гитарист TESTAMENT на NAMM

31 янв 2014 : 		 Барабанщик TESTAMENT исполняет LED ZEPPELIN

21 янв 2014 : 		 TESTAMENT работают над новым материалом

14 янв 2014 : 		 Бывший басист TESTAMENT сделает заявление

14 янв 2014 : 		 STEVE DIGIORGIO возвращается в TESTAMENT

21 дек 2013 : 		 Акустика от гитариста TESTAMENT

18 дек 2013 : 		 Музыканты TESTAMENT о рождестве

20 ноя 2013 : 		 Басист EXODUS заменит басиста TESTAMENT в туре

1 ноя 2013 : 		 Гитарист TESTAMENT на новом сингле LEAH

7 окт 2013 : 		 Трейлер нового DVD TESTAMENT

13 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD TESTAMENT

16 авг 2013 : 		 Детали CD, DVD и Blu-Ray TESTAMENT

31 июл 2013 : 		 Два винила TESTAMENT выйдут в сентябре

8 июл 2013 : 		 Вокалист TESTAMENT награжден Государственной Ассамблеей Калифорнии

18 июн 2013 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

25 май 2013 : 		 Гитарист TESTAMENT о причине смерти Джеффа Ханнемана

19 мар 2013 : 		 Кавер-версии SCORPIONS, IRON MAIDEN от TESTAMENT выйдут на виниле

28 фев 2013 : 		 TESTAMENT не попали в Китай и на Тайвань

18 фев 2013 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

16 фев 2013 : 		 TESTAMENT сняли концерт для DVD

14 фев 2013 : 		 TESTAMENT отыграют специальную программу для съемки DVD

13 фев 2013 : 		 TESTAMENT снимут концерт в Huntington

8 фев 2013 : 		 Гитарист TESTAMENT: "Я верю в пользу разностороннего развития"

1 фев 2013 : 		 TESTAMENT планируют съемку DVD

23 дек 2012 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

30 ноя 2012 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Если ты играешь трэш, до добавлять в него рэп — не лучшая идея»

29 ноя 2012 : 		 TESTAMENT отыграли первое шоу с MARK'ом HERNANDEZ'ом

25 окт 2012 : 		 Бывший барабанщик FORBIDDEN поедет в европейский тур с TESTAMENT

20 авг 2012 : 		 Вокалист TESTAMENT и другие музыканты о словах Mustaine'a

15 авг 2012 : 		 Видео исполнения кавер-версии IRON MAIDEN гитаристом TESTAMENT

12 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления TESTAMENT

8 авг 2012 : 		 Видео записи кавер-версии SCORPIONS гитаристом TESTAMENT

1 авг 2012 : 		 Видео записи соло кавер-версии QUEEN гитаристом TESTAMENT

1 авг 2012 : 		 Фронтмен TESTAMENT считает, что музыканты должны быть лучше защищены от неадекватных фанатов

30 июл 2012 : 		 Новое видео TESTAMENT

26 июл 2012 : 		 О бокс-сете нового альбома TESTAMENT

24 июл 2012 : 		 Видео с текстом от TESTAMENT

21 июл 2012 : 		 Новый сингл TESTAMENT

20 июл 2012 : 		 Семплы нового альбома TESTAMENT

19 июл 2012 : 		 Новые семплы TESTAMENT

18 июл 2012 : 		 Семплы трех песен TESTAMENT

13 июл 2012 : 		 Новая песня TESTAMENT

30 июн 2012 : 		 Видео с текстом от TESTAMENT

27 июн 2012 : 		 Новая песня TESTAMENT

5 июн 2012 : 		 Гитарист TESTAMENT поделился воспоминаниями о том, как курил «траву» с Tony Iommi

23 май 2012 : 		 Гитарист TESTAMENT ответил на вопросы поклонников

16 май 2012 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома TESTAMENT

4 май 2012 : 		 У Gene'a Hoglan'a в Чили украли ботинки

23 фев 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления TESTAMENT

22 янв 2012 : 		 TESTAMENT взяли GENE'a HOGLAN'a для тура с ANTHRAX

3 дек 2011 : 		 Комментарии TESTAMENT по поводу ухода из группы Paul'a Bostaph'a

2 дек 2011 : 		 PAUL BOSTAPH ушел из TESTAMENT

20 окт 2011 : 		 Выход нового альбома TESTAMENT откладывается

20 сен 2011 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме: «Если всё пойдёт так и дальше, то это будет лучший альбом группы»

15 авг 2011 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет в феврале

25 июл 2011 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

15 июл 2011 : 		 Видео записи ударных TESTAMENT

14 июл 2011 : 		 Название нового альбома TESTAMENT

13 июл 2011 : 		 TESTAMENT выступили с барабанщиком SADUS

4 июл 2011 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

28 июн 2011 : 		 CHRIS ADLER (LAMB OF GOD) о гостевом участии в записи альбома TESTAMENT

25 июн 2011 : 		 Басист TESTAMENT о новом альбоме

21 июн 2011 : 		 TESTAMENT записывают альбом с Gene'ом Hoglan'ом

9 июн 2011 : 		 Первые четыре альбома TESTAMENT выйдут на виниле

20 май 2011 : 		 TESTAMENT продолжают работу над альбомом

21 апр 2011 : 		 TESTAMENT начнут запись летом

31 янв 2011 : 		 TESTAMENT надеются начать запись в марте

14 дек 2010 : 		 Переиздание концерта TESTAMENT

16 сен 2010 : 		 TESTAMENT надеются начать запись до конца года

13 авг 2010 : 		 ALEX SKOLNICK о своих планах на зиму

21 май 2010 : 		 Фронтмен TESTAMENT о DIO

27 янв 2010 : 		 TESTAMENT целиком исполнят альбом "The Legacy" в туре

19 ноя 2009 : 		 TESTAMENT переиздадут последний альбом с бонусным диском

12 фев 2009 : 		 Вокалист TESTAMENT исполнил кавер-версию METALLICA вместе с DEATH ANGEL

10 янв 2009 : 		 Вокалист TESTAMENT о Рождественской симфонии

15 ноя 2008 : 		 Рингтон от TESTAMENT

25 апр 2008 : 		 TESTAMENT все же приедут в Россию

10 мар 2008 : 		 TESTAMENT : новый трек "More Than Meets the Eye" в сети

7 мар 2008 : 		 ALEX SKOLNICK о новом альбоме TESTAMENT

2 мар 2008 : 		 TESTAMENT: альбом "First Strike Still Deadly" будет переиздан

25 фев 2008 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TESTAMENT

7 фев 2008 : 		 TESTAMENT в России

8 янв 2008 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме группы

10 дек 2007 : 		 Стала известна дата выхода нового альбома TESTAMENT:

17 ноя 2007 : 		 TESTAMENT озаглавили новый альбом

21 окт 2007 : 		 Почему NICK BARKER покинул TESTAMENT?

9 окт 2007 : 		 TESTAMENT работают с ударником Paul'ом Bostaph'ом над новым альбомом

2 окт 2007 : 		 Новый DVD бутлег от TESTAMENT

23 июл 2007 : 		 TESTAMENT : подробности о контракте с Nuclear Blast

30 июн 2007 : 		 TESTAMENT подписались на Nuclear Blast

22 мар 2007 : 		 Новый DVD от TESTAMENT 'Live At The Independent'

12 мар 2007 : 		 Обнародовано расписание российских концертов TESTAMENT

5 янв 2007 : 		 TESTAMENT: нестандартный сборник от Spitfire

23 авг 2006 : 		 Официальный DVD-"бутлег" TESTAMENT в продаже на веб-сайте группы

8 июл 2006 : 		 TESTAMENT: Paul Bostaph временно заменит Louie Clemente

7 окт 2005 : 		 TESTAMENT: выпуск DVD "Live In London" назначен на ноябрь

24 сен 2002 : 		 TESTAMENT online

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Гитарист TESTAMENT огорчён недавними смертями в мире рока

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В ходе свежего интервью для детройтской радиостанции WRIF, гитарист TESTAMENT Alex Skolnick вспомнил добрыми словами недавно ушедших в мир иной лидера TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Пола О'Нила и легендарного британского гитариста Аллана Холдсворта.

"Все эти смерти просто неописуемы... Пола я знал лично много лет и неоднократно сотрудничал с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA. Он был одним из самых энергичных и пробивных людей, которых я когда-либо знал. Казалось, что с такой мощной внутренней энергетикой он будет жить вечно! Такие люди не сбавляют темп жизни даже когда становятся старше, они просто не знают как можно жить спокойно... Я никогда не встречал Принса, но все знакомые, кому посчастливилось работать с ним, говорят одно и то же - что человек был из той породы, которые никогда не останавливаются даже в преклонном возрасте. Конечно, такой моторчик внутри - это бомба замедленного действия...

Вот Аллан Холдсворт хотя бы дотянул до семидесяти... Но всё равно его кончина застала меня врасплох - это просто невероятная потеря для всего музыкального мира. Сейчас вы можете слышать много слов по поводу его гениальности от самых различных музыкантов, но, увы, его песни не крутят по радио, да он, собственно, никогда и не был частью популярной культуры. Я очень рад хотя бы тому, что музыканты помнят и ценят его..."






TESTAMENT's ALEX SKOLNICK Calls ALLAN HOLDSWORTH's Passing 'A Tremendous Loss'



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