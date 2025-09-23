Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 22
O <- TOP5 <-
Testament

23 сен 2025 : Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT

3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал

9 янв 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT о новых влияниях в музыке группы

27 дек 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «За годы я раздвинул свои пределы»

25 дек 2024 : 		 Басист TESTAMENT обещает злой альбом

19 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!»

10 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT назвал песню, без которой не проходит ни один концерт

25 ноя 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В ранние годы мне было что доказывать»

18 ноя 2024 : 		 У TESTAMENT есть 95%

13 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Я всегда равнялся на James'a»

5 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о песне с вокалисткой NIGHTWISH

24 окт 2024 : 		 TESTAMENT переиздают еще один альбом

23 окт 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом ударнике

22 окт 2024 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме TESTAMENT
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»



ALEX SKOLNICK в программе "The Jasta Show" обсудил возможность однажды оказаться в туре с METALLICA:

«Я думаю, тот факт, что PANTERA сейчас выступают с METALLICA, просто поражает воображение на стадионном уровне… Да, несмотря на то, что в 90-х [PANTERA] добились неплохих результатов по продажам пластинок, но, тем не менее, это насыщенная музыка, и она гораздо ближе к тому, что я бы не назвал экстремальным в наши дни, потому что сейчас музыка стала очень экстремальной, но они намного ближе к андеграундной музыке, и они делают это на таком уровне и доказывают, что это работает на таком серьезном уровне. Так что никогда не знаешь наверняка.

Но всякий раз, когда я сталкиваюсь с ребятами из METALLICA, я не собираюсь просить их: "Эй, чувак, возьми меня с собой в турне". Это было бы нелепо. Я бы предпочел поговорить о фильмах с Lars'ом. Я бы предпочел поговорить с Kirk'ом о винтажных гитарах Gibson. Я бы предпочел поговорить с Robert'ом о Джако Пасториусе. James... да с ним о чем угодно!

Они отличные ребята, и они сильно нас поддерживают. Я к тому, что, безусловно, это было бы здорово. Но теперь это уже организация. Даже если они захотят самостоятельно подобрать какой-то состав, у них есть [их управляющая компания] Q Prime, [которая следит за всем этим]».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 сен 2025
olly71
как он Джеймса то опустил .с ним ни о гитарах ни о фильмах ни о Писториусах не поговорить . деревня не образованная . Действительно о чём говорить с ред неком у которого только два увлечения в жизни убийство животных и коллекционирование элитных машинок .
23 сен 2025
Lord Iscariah
olly71, ебать ты конч хуйни выдал.
23 сен 2025
olly71
Lord Iscariah, это очень приятно такого задрота как ты вывести на нервы ... у меня аж настроение улучшилось . пойди кирпич погрызи от злости .
23 сен 2025
Lord Iscariah
olly71, я дед 80-летний, зубов уже нет, поэтому погрызть ничего не смогу)
23 сен 2025
olly71
Lord Iscariah, зато я теперь знаю ту икону на которую ты молишься и как тебя побольнее достать ... Не читал ты кодекс самурая )))))
23 сен 2025
gravitgroove
Пытался завуалировать, что Pantera уже не та и недостойны выступать с Met'лой, мол, нас лучше возьмите, но мы не напрашиваемся! Давайте лучше поговорим о фильмах!

Сразу вспоминаю Зиновия Гердта в образе и роли Паниковсклго в таких ситуациях.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
