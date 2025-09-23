сегодня



Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»



ALEX SKOLNICK в программе "The Jasta Show" обсудил возможность однажды оказаться в туре с METALLICA:



«Я думаю, тот факт, что PANTERA сейчас выступают с METALLICA, просто поражает воображение на стадионном уровне… Да, несмотря на то, что в 90-х [PANTERA] добились неплохих результатов по продажам пластинок, но, тем не менее, это насыщенная музыка, и она гораздо ближе к тому, что я бы не назвал экстремальным в наши дни, потому что сейчас музыка стала очень экстремальной, но они намного ближе к андеграундной музыке, и они делают это на таком уровне и доказывают, что это работает на таком серьезном уровне. Так что никогда не знаешь наверняка.



Но всякий раз, когда я сталкиваюсь с ребятами из METALLICA, я не собираюсь просить их: "Эй, чувак, возьми меня с собой в турне". Это было бы нелепо. Я бы предпочел поговорить о фильмах с Lars'ом. Я бы предпочел поговорить с Kirk'ом о винтажных гитарах Gibson. Я бы предпочел поговорить с Robert'ом о Джако Пасториусе. James... да с ним о чем угодно!



Они отличные ребята, и они сильно нас поддерживают. Я к тому, что, безусловно, это было бы здорово. Но теперь это уже организация. Даже если они захотят самостоятельно подобрать какой-то состав, у них есть [их управляющая компания] Q Prime, [которая следит за всем этим]».







