Новости
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
Новости
Testament

27 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT'19

26 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую металлическую книгу

12 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT о соперничестве между музыкантами

1 дек 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Chris вдохнул в нас новую жизнь!»

14 ноя 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»

23 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT

10 окт 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 окт 2025 : 		 TESTAMENT переиздадут Souls Of Black

29 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

23 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT

3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал

9 янв 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT о новых влияниях в музыке группы

27 дек 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «За годы я раздвинул свои пределы»

25 дек 2024 : 		 Басист TESTAMENT обещает злой альбом
Профессиональное видео с выступления TESTAMENT'19



Профессиональное видео с выступления TESTAMENT, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2019, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 106

