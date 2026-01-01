Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



6 июн 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT о победе над раком

1 июн 2026 : 		 Почему вокалист TESTAMENT решился на выпуск мемуаров?

27 май 2026 : 		 Концертные клипы TESTAMENT

16 май 2026 : 		 Концертное видео TESTAMENT

5 май 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT готовит книгу

26 апр 2026 : 		 TESTAMENT о туре "Thrash Of The Titans"

24 апр 2026 : 		 Концертное видео TESTAMENT

17 мар 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT о пенсии: «Я позволю своему разуму, телу и душе подсказать мне, когда придет время»

16 мар 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Пять лет тянуть не будем!»

13 мар 2026 : 		 Обновленный трек от TESTAMENT

5 мар 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT об использовании искусственного интеллекта

27 фев 2026 : 		 ALEX SKOLNICK: «TESTAMENT правильно не взяли в Big 4»

15 фев 2026 : 		 Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAMENT

10 фев 2026 : 		 Вокалист TESTAMENT: «На новом альбоме все песни индивидуальны»

27 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT'19

26 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую металлическую книгу

12 янв 2026 : 		 Гитарист TESTAMENT о соперничестве между музыкантами

1 дек 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Chris вдохнул в нас новую жизнь!»

14 ноя 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!»

23 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от TESTAMENT

10 окт 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 окт 2025 : 		 TESTAMENT переиздадут Souls Of Black

29 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

23 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT
Показать далее
| - |

|||| 6 июн 2026

Вокалист TESTAMENT о победе над раком



zoom
Chuck Billy продолжает раскручивать будущие мемуары "Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy", релиз которых планируется на десятое ноября. 63‑летний певец, 25 лет назад получивший диагноз «герминогенная семинома» (редкий тип рака), уже более двух десятилетий находится в стадии ремиссии — после химиотерапии и традиционного исцеления коренных американцев. На вопрос о духовности до и после диагноза Chuck ответил:

«Ну, я был воспитан католиком, так что я вырос в религиозной среде — катехизис и всё такое до старшей школы. Моя мама была очень религиозной. Так что я бы сказал: я просто вырос религиозным. Это всё, что я знал. Я не знал ничего другого».

Путешествия с группой и знакомство с разными культурами подтолкнули его к изучению своих коренных американских корней. Chuck описывает встречу с целителями как странное совпадение:

«Я не хочу раскрывать всё [поскольку написал об этом в книге], но сама ситуация, в которой я встретил знахарей, была очень странным совпадением. И с самого первого раза, когда я встретил первого знахаря, у меня сформировалось твёрдое убеждение: для меня это было чем-то из серии „разум над материей“. Что бы я ни делал, я верил, что это работает. Какова бы ни была наша цель, я мысленно думал: „Мы прямо сейчас чего‑то достигаем“. И именно так я двигался вперед».

Опыт взаимодействия с традициями коренных американцев и последующее выздоровление привели к глубокой трансформации:

«После того как я пережил всё это — знакомство с коренными традициями и просто невероятные, потрясающие моменты, которые я испытал, — и после того, как победил болезнь, я мог бы просто сказать: „Хорошо, слава Богу, спасибо чему бы то ни было“ Но я считаю, что духовность… случившееся сделало меня более духовным, а не религиозным. И за эти годы — прошло уже больше 20 лет — мой дом заполнен статуями разных богов из любых вероисповеданий. У меня в доме нет какого‑то одного бога. У меня есть все формы, потому что теперь я духовный человек».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 78

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом