6 июн 2026



Вокалист TESTAMENT о победе над раком



Chuck Billy продолжает раскручивать будущие мемуары "Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy", релиз которых планируется на десятое ноября. 63‑летний певец, 25 лет назад получивший диагноз «герминогенная семинома» (редкий тип рака), уже более двух десятилетий находится в стадии ремиссии — после химиотерапии и традиционного исцеления коренных американцев. На вопрос о духовности до и после диагноза Chuck ответил:



«Ну, я был воспитан католиком, так что я вырос в религиозной среде — катехизис и всё такое до старшей школы. Моя мама была очень религиозной. Так что я бы сказал: я просто вырос религиозным. Это всё, что я знал. Я не знал ничего другого».



Путешествия с группой и знакомство с разными культурами подтолкнули его к изучению своих коренных американских корней. Chuck описывает встречу с целителями как странное совпадение:



«Я не хочу раскрывать всё [поскольку написал об этом в книге], но сама ситуация, в которой я встретил знахарей, была очень странным совпадением. И с самого первого раза, когда я встретил первого знахаря, у меня сформировалось твёрдое убеждение: для меня это было чем-то из серии „разум над материей“. Что бы я ни делал, я верил, что это работает. Какова бы ни была наша цель, я мысленно думал: „Мы прямо сейчас чего‑то достигаем“. И именно так я двигался вперед».



Опыт взаимодействия с традициями коренных американцев и последующее выздоровление привели к глубокой трансформации:



«После того как я пережил всё это — знакомство с коренными традициями и просто невероятные, потрясающие моменты, которые я испытал, — и после того, как победил болезнь, я мог бы просто сказать: „Хорошо, слава Богу, спасибо чему бы то ни было“ Но я считаю, что духовность… случившееся сделало меня более духовным, а не религиозным. И за эти годы — прошло уже больше 20 лет — мой дом заполнен статуями разных богов из любых вероисповеданий. У меня в доме нет какого‑то одного бога. У меня есть все формы, потому что теперь я духовный человек».







+0 -0



просмотров: 78

