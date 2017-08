сегодня



Альбомы TESTAMENT выйдут на виниле 29 сентября впервые в США на виниле будут изданы два альбома TESTAMENT, "Low" и "The Ritual".



"Low" (translucent gold 180-gram vinyl, single jacket, 2-sided insert; limited to 1500 copies):



Side A



01. Low02. Legions (In Hiding) 03. Hail Mary04. Trail Of Tears05. Shades Of War06. P.C.



Side B



07. Dog Faced Gods08. All I Could Bleed09. Urotsukidoji10. Chasing Fear11. Ride12. Last Call



"The Ritual" (white 180-gram vinyl, single jacket, 2-sided insert; limited to 1500 copies):



Side A



01. Signs of Chaos02. Electric Crown03. So Many Lies04. Let Go of My World05. The Ritual06. Deadline



Side B



07. As the Seasons Grey08. Agony09. The Sermon10. Return to Serenity11. Troubled Dreams















+3 -1



( 1 )

просмотров: 167