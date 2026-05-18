*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 23
Lamb of God

Вокалист LAMB OF GOD: «Молодежь не должна забивать на политику»



В рамках недавнего интервью у Randy Blythe спросили, повлияло ли нынешнее состояние мира на тексты песен на последнем альбоме группы, «Into Oblivion», который вышел 13 марта на Epic в США и Century Media в Европе:

«Да. Конечно, чувак… Только за этот год у нас в Америке уже творится полный 3.14здец. Мы умудрились вторгнуться в Венесуэлу, начать бомбить Иран и угрожать захватом Гренландии. Просто безумие какое-то. Но такие вещи не возникают из ниоткуда. Они не появляются просто так. Ты видишь, как все к этому идет. И я очень внимательно слежу за политикой — и международной, и внутренней. И если обращать внимание, то на протяжении всей истории можно увидеть определенные закономерности. Паттерны, когда люди начинают концентрировать власть в своих руках и перестают заботиться об обычных людях. И это никогда не заканчивается хорошо. Никогда. И сейчас мы как раз наблюдаем, как этот сценарий снова разыгрывается. Я, конечно, совсем не рад тому, что оказался прав в том, о чем пишу, но это и несложно увидеть, если просто посмотреть на историю и на то, что происходит прямо сейчас. Так что да, состояние мира определенно повлияло на то, какими получились тексты на этом альбоме».

На вопрос о том, что, по его мнению, должно измениться, чтобы ситуацию можно было исправить — если это вообще возможно, — Randy ответил:

«Я думаю, что измениться должно вот что: молодые люди должны начать разбираться в политике, участвовать в политическом процессе — неважно, в какой стране они живут, — и пытаться сделать свое окружение, свой дом, свою страну лучшим местом, голосуя за кандидатов, которые говорят от лица рабочего класса, которые ценят обычных людей, а не миллиардеров, не корпоративные прибыли и не тех, кто уничтожает окружающую среду и выкачивает природные ресурсы.

Мне кажется, есть молодые люди, которым это действительно небезразлично и которые идут в политику. В Америке я вижу сдвиг в политической среде: все больше молодых людей баллотируются в Конгресс и говорят: «Я не беру деньги у корпораций и специальных групп влияния на свою кампанию. Я финансирую ее grassroots-способом», — то есть за счет пожертвований обычных людей. Потому что если ты берешь деньги у корпорации, значит, ты потом этой корпорации обязан. И мы снова и снова видим это в политике по всему миру. Коррупция, понимаешь?

Так что, думаю, молодым людям очень важно изучать политическую систему своей страны. И особенно — политическую систему на местном уровне, у себя в городе. И пытаться выбирать в местную власть людей, которые будут работать ради народа, а не ради корпораций».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

18 май 2026
teynar_rygge
Провёл политинформацию))).
18 май 2026
v
vobk
Музыка у них неплохая, но как же он заебал с политикой
