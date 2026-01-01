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Sabaton

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Басист SABATON: «Иногда будущее выглядит не слишком обнадеживающим»



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В недавнем интервью PÄR SUNDSTRÖM так ответил на вопрос, делает ли многолетнее творчество, посвященное историческим битвам, войнам и подвигам, его и остальных участников SABATON более оптимистичными в отношении будущего:

«Не хочу звучать слишком пессимистично, но иногда будущее выглядит не слишком обнадеживающим. Однако мы поем об истории. Именно на ней мы и сосредоточены, поэтому не стремимся рассуждать о том, каким будет будущее и что оно нам принесет.

Мы поем об истории. Это уже то, что состоялось. События случились. История завершена. Все уже произошло, и именно она, к лучшему или к худшему, сформировала мир, в котором мы живем сегодня. Мы не можем изменить прошлое, и это важно понимать. Мы способны повлиять на будущее, но не нам решать, каким оно окажется для всех людей на планете».

На вопрос, обсуждает ли он историю с поклонниками SABATON, Sundström ответил:

«Очень часто. Более того, о многих событиях, о которых мы потом пишем песни, мы вообще никогда бы не узнали, если бы не наши поклонники. Они рассказывают нам разные истории, а мы думаем: "Ничего себе, это стоит изучить". Делаем пометку или просто держим это в голове. А потом, когда начинается работа над новым материалом, вспоминаем: "Может быть, эта история сюда подойдет". Тогда начинаем искать информацию, изучать источники и смотреть, действительно ли она подходит. Так что наши поклонники очень активно участвуют в этом процессе».

Отвечая на вопрос, встречал ли он людей, которые так и не поняли, что SABATON не прославляют войну, а, наоборот, напоминают о ее уроках и необходимости учиться на ошибках прошлого, Pär сказал:

«Да, мы встречали таких людей. Хотя я бы не назвал их поклонниками. Но людей, которые совершенно неправильно понимают идею SABATON, действительно хватает.

Есть люди, которые считают, что SABATON — это про войну в духе: "Война — это круто. Мы ее одобряем". Кто-то даже говорит, что мы зарабатываем на войнах. Но все как раз наоборот. Абсолютно наоборот.

Если говорить совсем прагматично, с точки зрения выгоды, то для нас было бы гораздо лучше, если бы все войны прекратились уже сегодня. В истории человечества и без того накопилось достаточно ужасных событий, убийств и жестокости, чтобы нам было о чем писать. Нам совершенно не нужны новые войны. Более того, каждый раз, когда начинается очередной конфликт, людей, для которых мы можем играть, становится меньше. Так что никакой выгоды в прославлении войны, оружия или военной индустрии для нас нет. Совсем наоборот.

Мы воспринимаем себя как одно из звеньев этой цепочки. Есть учебники истории, есть музеи, а есть хэви-металл-группа. Все мы по-своему рассказываем людям о прошлом. А вот то, что происходит прямо сейчас, нас не интересует».




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