Концертное видео STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали концертное видео на композицию "Cold Reader", которая в оригинале вошла на дебютный альбом коллектива. Этот диск переиздан с бонус-CD с концертом, записанным в 2002 году в The House Of Bricks:



Side A

"Get Inside" (Explicit Remastered Version)

"Orchids" (Remastered Version)

"Cold Reader" (Explicit Remastered Version)

"Blotter" (Remastered Version)

"Choose" (Explicit Remastered Version)

"Monolith" (Remastered Version)



Side B

"Inhale" (Remastered Version)

"Bother" (Explicit Remastered Version)

"Blue Study" (Explicit Remastered Version)

"Take A Number" (Remastered Version)

"Idle Hands" (Explicit Remastered Version)

"Tumult" (Remastered Version)

"Omega" (Explicit Remastered Version)



Bonus CD - Live 2002

"Intro (Superego)"

"Get Inside"

"Orchids"

"The Wicked"

"Idle Hands"

"Choose"

"Rules Of Evidence"

"Inhale"

"Blue Study"

"Cold Reader"

"Blotter"

"Monolith"













