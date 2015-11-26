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COREY TAYLOR: « STONE SOUR пока на паузе»



В рамках недавнего интервью COREY TAYLOR ответил на вопрос о том, каково положение дел у STONE SOUR:



«У меня есть ощущение, что STONE SOUR пока сказали всё, что могли. Мы обсуждали все вместе будущее и пришли к решению, что пока отправляемся в бессрочный отпуск. Пока вот такое положение дел. Мы все заняты чем-то своим. А STONE SOUR положили на полку».







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