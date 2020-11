сегодня



Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "The Uncanny Valley', которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 2". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Эгоистичная сторона начинает разрушаться, но начинают появляться разрывы. Возмущение, которое проявлялось до этого, становится тонким, как воздух».







