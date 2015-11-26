Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 228
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
[= ||| все новости группы



*

Stone Sour

*



10 июн 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Времени на группу нет»

23 май 2021 : 		 ROY MAYORGA — о возвращении STONE SOUR

20 фев 2021 : 		 Барабанщик STONE SOUR заново учился играть после инсульта

24 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

10 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

4 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — о состоянии STONE SOUR

27 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

12 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

8 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

5 ноя 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR: «У многих искажённые представления о музыкантах»

19 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

11 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

20 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

18 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «STONE SOUR пока на паузе»

7 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист STONE SOUR: «Времени на группу нет»



*
zoom
*
* *
Гитарист STONE SOUR Josh Rand в рамках недавнего визита в программу "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" ответил на вопрос, когда стоит ждать нового материала от коллектива:

«Времени для возвращения просто нет, потому что Corey занят своим сольным проектом, я занят с THE L.I.F.E. PROJECT, Roy [Mayorga, барабаны] работает с MINISTRY… Так что просто нет времени.

Я высказал своё мнение в прошлом году, и оно в какой-то степени было понято не совсем верно, так как я сказал, что [STONE SOUR находится в] неопределённом состоянии, что, если вы понимаете, на самом деле означает просто длительный период времени без каких-либо планов на возвращение. Не знаю, все ли подумали, что я сказал "бессрочный" вместо "неопределённый". [Смеётся]. Внезапно группа прекратила существование. Это было из серии: "О мой Бог! Все кончено". Но я хотел сказать, что у нас нет никакой определённости. Это ничем не отличается от того, что было у нас в прошлом. Просто перерыв будет более длительным».

JOSH RAND Says





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 160

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом