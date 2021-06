сегодня



Гитарист STONE SOUR : «Времени на группу нет»



Гитарист STONE SOUR Josh Rand в рамках недавнего визита в программу "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" ответил на вопрос, когда стоит ждать нового материала от коллектива:



«Времени для возвращения просто нет, потому что Corey занят своим сольным проектом, я занят с THE L.I.F.E. PROJECT, Roy [Mayorga, барабаны] работает с MINISTRY… Так что просто нет времени.



Я высказал своё мнение в прошлом году, и оно в какой-то степени было понято не совсем верно, так как я сказал, что [STONE SOUR находится в] неопределённом состоянии, что, если вы понимаете, на самом деле означает просто длительный период времени без каких-либо планов на возвращение. Не знаю, все ли подумали, что я сказал "бессрочный" вместо "неопределённый". [Смеётся]. Внезапно группа прекратила существование. Это было из серии: "О мой Бог! Все кончено". Но я хотел сказать, что у нас нет никакой определённости. Это ничем не отличается от того, что было у нас в прошлом. Просто перерыв будет более длительным».













+0 -0



просмотров: 160