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Stone Sour

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16 апр 2019 : 		 COREY TAYLOR исполнил классику VAN HALEN, GUNS N' ROSES

17 янв 2019 : 		 Басист STONE SOUR: «У нас тонны идей!»

27 ноя 2018 : 		 Концертное видео STONE SOUR

22 окт 2018 : 		 Дебютный альбом STONE SOUR выйдет с бонус-треками

24 сен 2018 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от STONE SOUR

12 сен 2018 : 		 Новая песня STONE SOUR

11 сен 2018 : 		 Акустика от STONE SOUR

5 сен 2018 : 		 Новое видео STONE SOUR

4 сен 2018 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от STONE SOUR

3 сен 2018 : 		 Акустика от STONE SOUR

26 авг 2018 : 		 Новое видео STONE SOUR

22 авг 2018 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Оставаться трезвым в туре было сложнее, чем я думал»

5 авг 2018 : 		 Акустика от STONE SOUR

18 июл 2018 : 		 Сын фронтмена STONE SOUR выступил с группой

23 июн 2018 : 		 Новая песня STONE SOUR

7 май 2018 : 		 Акустика от STONE SOUR

20 апр 2018 : 		 Трейлер к акустическому релизу STONE SOUR

8 апр 2018 : 		 Акустический ЕР STONE SOUR выйдет на виниле

6 апр 2018 : 		 Новое видео STONE SOUR

21 фев 2018 : 		 Вокалист STONE SOUR: «Без OZZY меня бы не было»

16 фев 2018 : 		 Вокалист STONE SOUR: «Josh вернется в апреле»

6 фев 2018 : 		 Гитарист STONE SOUR чувствует себя хорошо

29 янв 2018 : 		 Гитарист STONE SOUR пропустит тур

10 дек 2017 : 		 Концертное видео STONE SOUR

13 ноя 2017 : 		 Видео с концерта STONE SOUR в Москве

13 сен 2017 : 		 Новое видео STONE SOUR
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COREY TAYLOR исполнил классику VAN HALEN, GUNS N' ROSES



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Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor четырнадцатого апреля отыграл сольное выступление в Green Bay Distillery, Green Bay, Wisconsin. Шоу проходило под вывеской COREY TAYLOR & FRIENDS, а на разогреве выступала денс-группа CHERRY BOMBS, в состав которой входит и невеста музыканта, Alicia Dove.



Watch COREY TAYLOR Perform VAN HALEN, GUNS N
















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