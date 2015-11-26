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COREY TAYLOR исполнил классику VAN HALEN, GUNS N' ROSES



Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor четырнадцатого апреля отыграл сольное выступление в Green Bay Distillery, Green Bay, Wisconsin. Шоу проходило под вывеской COREY TAYLOR & FRIENDS, а на разогреве выступала денс-группа CHERRY BOMBS, в состав которой входит и невеста музыканта, Alicia Dove.







































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