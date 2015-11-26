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Басист STONE SOUR : «У нас тонны идей!»



Басист STONE SOUR Johny Chow в недавнем интервью подтвердил, что группа уже приступила к работе над новым материалом:



«А мы пишем постоянно, мы всё время джемуем и собираем риффы. Когда мы в туре, в гримёрке всегда есть бас. То же самое и у Tucc'a и Josh'a — они всегда с гитарами, а у Roy'я есть своя установка. Мы с ним джемуем как минимум по часу перед каждым шоу. Дни тянутся долго. Ты просыпаешься часов в десять утра, и тебе ехать на площадку или садиться в автобус где-то часа в три дня. Так что у нас есть время, мы садимся и играем, придумываем риффы. Всё происходит случайно: "О, а вот это было круто" или "Tucc, чего это ты там сыграл?" И это просто круто. "Погоди-ка, продолжи играть, что ты там начал? А если я кое-что добавлю, смотри, — как тебе?" И потом я играю что-то с ним. "О, да, нам нужно это записать". И мы ставим наши телефоны на запись и собираем подобные идеи.



Я знаю, что у Tucc'a просто вагон вагонов идей, да и у меня уже вагонетка. У Josh'a тоже что-то есть. Roy всегда проявляется с каким-то диким безумным материалом со своими клавишами и прочими дикими битами».















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