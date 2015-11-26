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Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции A Rumor Of Skin".



Josh Rand: «"A Rumor Of Skin": первая из "Personality Voices"; по сути, это внутренняя неприязнь. Но, как ни странно, она показывает детскую депрессию, которая романтична, а потому мила».







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