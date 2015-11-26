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Stone Sour

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3 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

26 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 июн 2020 : 		 COREY TAYLOR: «STONE SOUR сейчас на паузе»

12 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

29 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

22 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 май 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR работает «над иным сольным проектом»

1 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

24 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

16 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

1 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

13 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 фев 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 фев 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

1 фев 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

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Демо-версия от STONE SOUR



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STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Pieces", которая в итоге вошла в пластинку "Audio Secrecy". Гитарист группы, Josh Rand, написал:

«Еще одна из песен Roy. Музыка записана у него, а вокал у Shawn'a».

STONE SOUR Streaming Demo Recording Of "Threadbare"; Audio



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