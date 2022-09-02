Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
[= ||| все новости группы



*

Stone Sour

*



2 сен 2022 : 		 Драмы и проблемы поставили на паузу STONE SOUR

9 авг 2022 : 		 STONE SOUR остаются на паузе

9 фев 2022 : 		 STONE SOUR на втором плане

13 июн 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR выступил в защиту Lars'a Ulrich'a: «Я считаю его крутым барабанщиком»

10 июн 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Времени на группу нет»

23 май 2021 : 		 ROY MAYORGA — о возвращении STONE SOUR

20 фев 2021 : 		 Барабанщик STONE SOUR заново учился играть после инсульта

24 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

10 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

4 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — о состоянии STONE SOUR

27 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

12 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

8 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

5 ноя 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR: «У многих искажённые представления о музыкантах»

19 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

11 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Драмы и проблемы поставили на паузу STONE SOUR



zoom
Corey Taylor в рамках недавнего интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, есть ли что-то новое относительно STONE SOUR:

«Ничего не изменилось».

На просьбу сказать чуть конкретнее, будет ли какие-то подвижки в будущем, он ответил:

«Не знаю. Если честно, то душа лежит больше к сольному творчеству. Я уже давно занимаюсь тем, что выступаю в группе — за неимением лучшего термина — в условиях группы. И причина, по которой я остаюсь в SLIPKNOT, заключается в том, что именно с неё, как мне кажется, всё началось. Но в STONE SOUR до сих пор столько драмы и проблем между участниками. Я просто не хочу этим заниматься. А песни в STONE SOUR, которые я хочу играть, это те, которые я написал в самом начале. Так что я лучше отправлюсь с группой чуваков, которых я знаю целую вечность, и отлично проведу время, играя эти песни, и пусть публика наслаждается ими, потому что видит, что кучка чуваков там, наверху, наслаждается этим, чем пытаться навязать что-то аудитории, частью которой никто не хочет быть, так скажем».

На вопрос о том, трудно ли ему было расстаться с STONE SOUR, учитывая, сколько работы он вложил в группу, Corey ответил:

«Это была горькая пилюля, однако я достиг того возраста, когда я отказываюсь тратить время на людей, с которыми мне не нравится быть вместе, давайте скажем так. И это говорит о многом, о чём мне не следовало бы говорить.

Когда речь заходит о моих группах, я знаю, что в прошлом я был очень открыт для обсуждения. Но я очень сдержан в разговорах о вещах, которые касаются людей, которые мне небезразличны. И независимо от того, есть там проблемы или нет, я всё равно о них забочусь. Так что это непросто. Мне приходится сдерживать себя, потому что я не собираюсь никого бросить под откос, потому что в девяти случаях из десяти я тоже могу быть проблемой.

Я просто знаю, что на данном этапе моей жизни у меня больше причин любить сольное творчество, чем пытаться сделать что-то со STONE SOUR. Разве я говорю, что этого никогда не произойдёт? Нет, потому что никогда не угадаешь, что тебя ждёт. Что-то может произойти, и у нас появится возможность сделать что-то в благотворительных целях, и мы все соберёмся вместе и сделаем что-то очень крутое. Но в моих ближайших планах никакого STONE SOUR».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 сен 2022
father
Офигеть, что же у них там произошло, что даже традиционно дипломатичный Кори Тэйлор прокатил всю группу на хуях?

просмотров: 344

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом