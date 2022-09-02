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Драмы и проблемы поставили на паузу STONE SOUR



Corey Taylor в рамках недавнего интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, есть ли что-то новое относительно STONE SOUR:



«Ничего не изменилось».



На просьбу сказать чуть конкретнее, будет ли какие-то подвижки в будущем, он ответил:



«Не знаю. Если честно, то душа лежит больше к сольному творчеству. Я уже давно занимаюсь тем, что выступаю в группе — за неимением лучшего термина — в условиях группы. И причина, по которой я остаюсь в SLIPKNOT, заключается в том, что именно с неё, как мне кажется, всё началось. Но в STONE SOUR до сих пор столько драмы и проблем между участниками. Я просто не хочу этим заниматься. А песни в STONE SOUR, которые я хочу играть, это те, которые я написал в самом начале. Так что я лучше отправлюсь с группой чуваков, которых я знаю целую вечность, и отлично проведу время, играя эти песни, и пусть публика наслаждается ими, потому что видит, что кучка чуваков там, наверху, наслаждается этим, чем пытаться навязать что-то аудитории, частью которой никто не хочет быть, так скажем».



На вопрос о том, трудно ли ему было расстаться с STONE SOUR, учитывая, сколько работы он вложил в группу, Corey ответил:



«Это была горькая пилюля, однако я достиг того возраста, когда я отказываюсь тратить время на людей, с которыми мне не нравится быть вместе, давайте скажем так. И это говорит о многом, о чём мне не следовало бы говорить.



Когда речь заходит о моих группах, я знаю, что в прошлом я был очень открыт для обсуждения. Но я очень сдержан в разговорах о вещах, которые касаются людей, которые мне небезразличны. И независимо от того, есть там проблемы или нет, я всё равно о них забочусь. Так что это непросто. Мне приходится сдерживать себя, потому что я не собираюсь никого бросить под откос, потому что в девяти случаях из десяти я тоже могу быть проблемой.



Я просто знаю, что на данном этапе моей жизни у меня больше причин любить сольное творчество, чем пытаться сделать что-то со STONE SOUR. Разве я говорю, что этого никогда не произойдёт? Нет, потому что никогда не угадаешь, что тебя ждёт. Что-то может произойти, и у нас появится возможность сделать что-то в благотворительных целях, и мы все соберёмся вместе и сделаем что-то очень крутое. Но в моих ближайших планах никакого STONE SOUR».







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