Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Absolute Zero", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 1". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Это противоположная сторона монеты, которая противодействует и хочет преодолеть легкомыслие и произвести нечто вещественное, известное под названием "Определённая сторона"».







