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COREY TAYLOR — о STONE SOUR: «Не хочу, чтобы моему видению кто-то мешал»



В недавнем интервью у COREY TAYLOR'a спросили, проще ли ему сейчас работать сольно, чем с группой, на что он ответил:



«В определённом смысле да. Я к тому, что так дело обстоит с моей сольной группой. Она состоит из классных парней! У меня есть Tooch [гитарист Christian Martucci]. Zach Throne [гитара] просто невероятен. Наш барабанщик Dustin [Robert] просто великолепен. А теперь у нас ещё появился Elliot, наш новый басист, который может сыграть всё, что ты ему подкинешь, мужик, — я к тому, что это просто аж преступление, насколько он крут. И когда у тебя есть такая замечательная проблема... Это облегчает процесс записи, потому что затем, когда я отдаю им демо-записи, которые в основном представляют собой меня, играющего песню и говорящего: "Хорошо, я здесь что-то услышал", я даю им карт-бланш делать то, что они хотят, но в то же время у меня есть чёткое видение того, как всё должно получиться. И вот тут-то и начинается тяжёлая работа. Внезапно у тебя нет группы, с которой ты можешь просто слиться, делегировать полномочия или командовать. Это всё ты — всё на тебе. Художественное оформление — на тебе. Продюсирование — на тебе. Сочинение песен — на тебе. Работа на тебе. Пресса на тебе. Всё на тебе. И я так решил действовать с самого начала: "Почему бы мне не взять всё в свои руки и быть довольным всем процессом, от и до?"



Дело не в том, что я не скучаю по некоторым ребятам из STONE SOUR; я всё ещё общаюсь с ними. Но на данном этапе я отказываюсь ставить под угрозу своё видение и своё искусство из-за того, что некоторые люди мешают мне. Вот и всё, что я могу сказать на этот счёт».







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