Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 43
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 39
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 17
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
*DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы» 12
*Новое видео KK's PRIEST 12
*Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прош... 12
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом впо... 11
*DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших учас... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 43
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 39
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 17
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
[= ||| все новости группы



*

Stone Sour

*



6 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR — о STONE SOUR: «Не хочу, чтобы моему видению кто-то мешал»

2 сен 2022 : 		 Драмы и проблемы поставили на паузу STONE SOUR

9 авг 2022 : 		 STONE SOUR остаются на паузе

9 фев 2022 : 		 STONE SOUR на втором плане

13 июн 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR выступил в защиту Lars'a Ulrich'a: «Я считаю его крутым барабанщиком»

10 июн 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Времени на группу нет»

23 май 2021 : 		 ROY MAYORGA — о возвращении STONE SOUR

20 фев 2021 : 		 Барабанщик STONE SOUR заново учился играть после инсульта

24 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

10 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

4 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — о состоянии STONE SOUR

27 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

12 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

8 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

5 ноя 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR: «У многих искажённые представления о музыкантах»

19 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

11 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

COREY TAYLOR — о STONE SOUR: «Не хочу, чтобы моему видению кто-то мешал»



zoom
В недавнем интервью у COREY TAYLOR'a спросили, проще ли ему сейчас работать сольно, чем с группой, на что он ответил:

«В определённом смысле да. Я к тому, что так дело обстоит с моей сольной группой. Она состоит из классных парней! У меня есть Tooch [гитарист Christian Martucci]. Zach Throne [гитара] просто невероятен. Наш барабанщик Dustin [Robert] просто великолепен. А теперь у нас ещё появился Elliot, наш новый басист, который может сыграть всё, что ты ему подкинешь, мужик, — я к тому, что это просто аж преступление, насколько он крут. И когда у тебя есть такая замечательная проблема... Это облегчает процесс записи, потому что затем, когда я отдаю им демо-записи, которые в основном представляют собой меня, играющего песню и говорящего: "Хорошо, я здесь что-то услышал", я даю им карт-бланш делать то, что они хотят, но в то же время у меня есть чёткое видение того, как всё должно получиться. И вот тут-то и начинается тяжёлая работа. Внезапно у тебя нет группы, с которой ты можешь просто слиться, делегировать полномочия или командовать. Это всё ты — всё на тебе. Художественное оформление — на тебе. Продюсирование — на тебе. Сочинение песен — на тебе. Работа на тебе. Пресса на тебе. Всё на тебе. И я так решил действовать с самого начала: "Почему бы мне не взять всё в свои руки и быть довольным всем процессом, от и до?"

Дело не в том, что я не скучаю по некоторым ребятам из STONE SOUR; я всё ещё общаюсь с ними. Но на данном этапе я отказываюсь ставить под угрозу своё видение и своё искусство из-за того, что некоторые люди мешают мне. Вот и всё, что я могу сказать на этот счёт».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 120

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом