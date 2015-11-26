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Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "The Travelers, Pt. 2", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 1". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Вторая часть, очевидные последствия провалившегося компромисса, когда Человек понимает, что теперь он полностью открыт для уничтожения».







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