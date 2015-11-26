Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 193
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео BENEDICTION 111
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 36
*ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск 29
[= ||| все новости группы



*

Stone Sour

*



27 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

11 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

20 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

18 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «STONE SOUR пока на паузе»

7 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

31 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

24 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

26 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 июн 2020 : 		 COREY TAYLOR: «STONE SOUR сейчас на паузе»

12 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

29 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

22 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 май 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR работает «над иным сольным проектом»

1 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

24 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Демо-версия от STONE SOUR



*
zoom
*
* *
STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "The Travelers, Pt. 2", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 1". Гитарист группы, Josh Rand, написал:

«Вторая часть, очевидные последствия провалившегося компромисса, когда Человек понимает, что теперь он полностью открыт для уничтожения».

STONE SOUR Streaming Demo Recording Of



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 237

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом