10 дек 2020



Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "The Uncanny Valley', которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 2". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Определенная сторона набирает обороты и открыто насмехается над Эгоистичной стороной».







+1 -1



просмотров: 187

