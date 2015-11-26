сегодня



Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "My Name Is Allen", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 1". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Темная сторона Человека, который хочет полностью поглотить противоборствующие стороны и впасть в безумие и ярость - загадочная рука дремлющего Бога»







+0 -0



просмотров: 141

