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COREY TAYLOR — о состоянии STONE SOUR



COREY TAYLOR в рамках "Talk Is Jericho" ответил на вопрос, каковы дела у STONE SOUR:



«Мы вроде как в бессрочном отпуске, скажем так. Знаю, что Josh занят сольными делами, что очень круто, потому что он давно хотел это сделать. У Chow свой ресторан и ещё какие-то проекты, над которыми он работает. Roy на самом деле... Он может делать что угодно — он может подменить любого где угодно. Но сейчас он активно снимает, чему я тоже рад. Я знаю, что он пробует себя в рекламе. Знаю, что он делает что-то в фильмах, чему я тоже рад. Мы с ним будем заняты в работе над фильмом, для которого я кое-что написал. Всё уже на финишной прямой. А Tooch играет в моей сольной команде».





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