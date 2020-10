сегодня



Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Last Of The Real", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 2". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Человек погружается в боль, но пытается вернуться, чтобы совершить еще один рывок в каком-то подобии мира». http://www.stonesour.com







