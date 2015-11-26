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Гитарист STONE SOUR : «У многих искажённые представления о музыкантах»



Гитарист STONE SOUR Christian Martucci, который также участвует в сольной группе Corey Taylor'а и BLACK STAR RIDERS, в недавнем интервью рассказал о том, как он справляется с коронакризисом:



«Когда это всё началось, вполне понятно, что многие были напуганы. Все вроде как думали, что это продлится несколько недель и ситуация будет взята под контроль, но спустя столько месяцев всё остается без особых перемен.



Мы не должны были записывать [сольный] альбом Corey, пока он не закончил цикл SLIPKNOT, и как только всё отменили, он решил, что сейчас самое подходящее время для этого. Так что на самом деле я был занят на изоляции больше, чем обычно. Мы записали 25 песен за две с половиной недели — музыка [была записана] вживую, так что у меня была всего пара недель, чтобы подготовиться к процессу. Это был серьёзный вызов — суметь уложиться за такой срок. После чего мы пару дней репетировали; мы провели три недели в Лас-Вегасе или где-то в окрестностях. И я вернулся домой.



Corey на самом деле делал всё от себя зависящее, чтобы как-то занять нас. Мы всё ещё пишем песни, снимаем клипы, и у нас есть кое-какие особые события. Я очень благодарен за то, что у меня есть возможность работать над композициями. Плюс к этому я постоянно работаю с Ricky Warwick'ом из BLACK STAR RIDERS над новой музыкой. Так что я был очень занят».



Martucci также с сожалением отметил, что пандемия серьёзно сказалась на всех гастролирующих командах:



«К сожалению, артисты зарабатывают на жизнь турами — конечно, после того, как всем остальным выплатят зарплату. У людей и правда искаженное восприятие того, что это такое. Они не понимают реального положения дел — на самом деле это единственная причина пройти через это, потому что у вас нет выбора. Ты либо музыкант, либо нет.



Когда я был ребёнком, все думали, что у тебя есть контракт на запись, ты записываешь альбом, и раз — так как Винс Нил, едущий по Сансет-Стрип в лимузине с джакузи на заднем сиденье в окружении девчонок. Могу вас заверить, что это совсем не так, по крайней мере, не в наши дни. Ты занимаешься этим просто потому, что тебе это нравится».













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