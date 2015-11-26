сегодня



Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Gravesend', которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 2". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Еще один из "Голосов Личности", он гораздо более позитивен и стремится напомнить Человеку, что сила, которой он обладает, намного древнее и глубоко укоренилась в его душе».







+1 -0



просмотров: 42

